¿Cuándo debo pagar impuestos por compras internacionales y cuál es el monto que cobra Aduanas?

¿Quién no ha comprado por Shein o AliExpress alguna vez? Ambas marcas, si bien son bastante criticadas por formar parte del mercado fast fashion, poseen precios que muchas veces son más accesibles y esto sin duda se transforma en una ayuda al bolsillo.

Sin embargo, para todas aquellas personas que hacen compras internacionales o quieren realizarlas por primera vez, tienen que considerar que Aduanas puede cobrar impuestos dependiendo del monto de la transacción realizada.

En concreto, desde la oficina pública gubernamental informan que al comprar por Internet en sitios extranjeros, se debe costear también el Arancel Aduanero (6%) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Según explican, dichos pagos “aportan al desarrollo y contribuyen de manera significativa a resguardar el presupuesto del país que permite financiar los programas de gobierno en beneficio de todos”.

¿Cuándo hay que pagar impuestos?

Aduanas especificó que quienes quedan exentos de pagar impuestos son aquellas personas que cumplen con estos requisitos:

Si se verifica que tus compras son ocasionales .

. Si la compra es sin carácter comercial .

. Si la compra tiene un valor de hasta 41 dólares.

En caso contrario, entonces sí se deberá pagar la cuota aduanera y el IVA correspondiente.

¿Cuánto hay que pagar?

El cálculo que se hace para pagar el Arancel Aduanero, es sobre el valor CIF de la mercancía. Esto último corresponde a la suma del valor de tu producto en el país de origen, más el costo por flete y seguros involucrados para su transporte al punto de destino.

Por otro lado, el IVA se paga sobre el valor CIF y el derecho aduanero.

Un ejemplo sería el siguiente:

Si el valor CIF del producto que compraste es de US $1.000,00, entonces el Arancel Aduanero será de US $ 60,00. Pero eso no es todo, ya que además hay que sumar el IVA y que corresponde al 19%, es decir, en este caso, un 19% sobre 1.060,00, que se transforma en US $ 201,40.

En total, todos los tributos aduaneros por dicha compra serían US $ 261,40.

Tips a considerar

Finalmente, cabe destacar la importancia de exigir y guardar los comprobantes de la compra, ya sea factura, boleta o captura de pantalla de la transacción. Esto permitirá que calcules con tus propios medios el pago de los impuestos que correspondan.

Además, los pagos de éstos se pueden efectuar en bancos e instituciones financieras autorizadas, sucursales de Correo (si compraste por envío postal) y en Tesorería General de la República.

Aunque si realizaste dicha importación mediante una empresa de envío rápido o courier, los derechos e impuestos están incluidos en el cobro final.

