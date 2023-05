Decretan nueva alerta ambiental para este miércoles en RM: Revisa qué vehículos no pueden circular

Durante la tarde de esta jornada de marte, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana comunicó su determinación de decretar la cuarta alerta ambiental consecutiva para el Gran Santiago.

Esta decisión fue tomada por las malas condiciones de ventilación que se encuentra experimentando la cuenca de Santiago. Además, las autoridades anunciaron una serie de restricciones para evitar subir los niveles de contaminación.

En ese sentido, continúa rigiendo la prohibición de utilizar calefactores a leña y todos sus derivados en cada sector de la capital. Asimismo, están restringidas las quemas agrícolas hasta el próximo 31 de octubre.

Por otra parte, existe un llamado a quienes pretendan realizar actividad física al aire libre, para que modifiquen o cancelen sus rutinas, ya que la mala calidad del aire podría afectar su salud.

¿Qué vehículos no pueden circular con la alerta ambiental?

Sumado a lo anterior, este miércoles sigue rigiendo la restricción vehicular permanente. Entonces, los automóviles que no podrán circular durante la jornada son aquellos catalíticos que fueron inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011, cuyas placas patente terminan en los dígitos 6 o 7.

Asimismo, los automóviles y similares que no poseen sello verde (no catalíticos), cuyas placas patentes terminen en el dígito 2, 3, 4 o 5, tampoco podrán circular. Es importante recordar que estos no pueden circular dentro del perímetro delimitado por el anillo Américo Vespucio.

Recordar que la alerta rige desde las 7:30 hasta las 21:00 horas.

