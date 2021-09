El pie plano es una condición bastante común que provoca que toda la planta de esta extremidad toque el piso al estar de pie. De forma precisa, esta afección se podría definir como la disminución pérdida del arco interno del pie, que puede ser identificada tempranamente por padres y madres en el caso de sus hijos o hijas.

En niños pequeños que aún no caminan, el pie plano es normal dada la laxitud de los ligamentos. Pero a medida que crecen, debería comenzar a generarse una curvatura normal esta zona, por tanto, en caso de que eso no suceda, entonces se da paso a esta condición que puede ser tratada.

Así lo explica el doctor Juan Carlos Ocampo, traumatólogo infantil de Clínica Bupa Santiago, quien da detalles de cómo saber si alguien tiene pie plano y qué hacer si esta situación genera molestias.

“Para poder comprender esta patología mejor, hay que saber que el pie en todos los seres humanos, está compuesto biomecánicamente por 3 arcos que se forman por la unión de dos puntos de referencia (figura 1 y 2 ), generando un arco anterior entre los puntos A y B, el arco externo entre B y C, y un arco interno entre A y C, que es el que se debe observar y evaluar”, dice el especialista.

Cómo revisar a los niños

Dado que esta afección puede pasar desapercibida, el doctor Ocampo entrega una serie de recomendaciones para identificar el pie plano de forma rápida.

Según plantea, el primer paso es observar el comportamiento de arco longitudinal interno (A-C) por la parte de adentro del pie, particularmente en dos posiciones.

1. Con el pie en apoyo estando el niño o niña parado, sin caminar (figura 3).

2. Con el pie sin apoyo (figura 4).

“Si el arco desaparece en una o en las dos posiciones, el niño o niña tiene pie plano y debe acudir al especialista para realizar una valoración más detallada, que ayude a diagnosticar los pies planos flexibles o laxos, de los rígidos”, añade.

“Sin embargo, es importante señalar que tener un pie plano es normal y que es una variante anatómica como tener los ojos grandes o las orejas de mayor tamaño. Lo anormal es tener dolor, y ante esta situación debe ser tratado por un ortopedista y traumatólogo infantil”, sostiene.

Atención con los zapatos

Por otro lado, el profesional de Clínica Bupa Santiago precisa que cada paciente debe recibir una atención individual, contemplando los síntomas de esta afección dependiendo de su edad.

Pero de todas maneras, “vale la pena resaltar que en los niños pequeños los zapatos o plantillas no hacen magia, no existe un zapato capaz de formar el arco del pie. Usar calzado rígido puede producir molestias en los pies y no es necesario para la formación del pie”, agrega.

En estas situaciones, la recomendación es utilizar calzado FALA (Flexible, Amplio, Liviano y Antideslizante). En caso de que el calzado no sea FALA, se puede adaptar con el uso de plantillas para acomodar de mejor manera el pie. Aún así, siempre se aconseja siempre comprar calzado por su forma interior y no externa.

“Los más bonitos pueden no ser los más cómodos, y las plantillas podrían no ser necesarias”, advierte Ocampo.