Este martes comenzó el pago del Ingreso Familiar de Emergencia Universal a todas las personas que se inscribieron en el segundo proceso del mes de junio (entre el 21 y 30). Además de ellos, quienes no cobraron el IFE en 2020 también lo podrán recibir, según lo informado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Este beneficio busca dar un alivio a todos quienes se han visto afectados económicamente por la pandemia y, si estás dentro del grupo que no cobró el IFE en 2020, aquí te contamos lo que debes hacer.

Lee también: Minsal reporta 902 contagios de COVID-19, la cifra más baja desde noviembre de 2020

¿Cuándo comenzará el pago del IFE vencido?

Si en 2020 eras uno de los beneficiarios del IFE y no lo cobraste, a partir de este viernes 23 de julio comenzarás a recibirlo.

“Escuchando lo que nos planteó la gente, hemos decidido a través de una ley poder revivir los aportes del Ingreso Familiar de Emergencia del año pasado, es decir, los pagos que por diferentes razones no pudieron ser cobrados durante el año 2020 podrán cobrarse a partir de este viernes 23 de julio. Para nosotros esta es una tremenda noticia, porque 89.271 personas además de no perder el beneficio, también lo recibirán por cada mes que no lo cobró”, señaló la ministra del Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar.

Lee también: Pago adelantado IFE Universal: Revisa quiénes podrán acceder al beneficio en julio

¿Dónde cobro mis pagos del IFE vencido?

El pago de los meses retroactivos del IFE correspondiente al año 2020 se realizarán de manera presencial caja de Compensación Los Héroes. Si lo haces a través de Banco Estado, éste se efectuará por depósito.

Si tienes dudas sobre tu fecha y forma de pago puedes ingresar a la sección “Mis Pagos” y consultar toda la información disponible.