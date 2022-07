Último día para postular al IFE Laboral para contratados en julio: ¿Cuánto es y quiénes lo pueden recibir?

El IFE Laboral Apoya es un incentivo para que los trabajadores y las trabajadoras, previamente cesantes, se empleen formalmente, otorgándoles un subsidio por la nueva relación laboral que se crea.

Este beneficio se entrega directamente al trabajador y/o trabajadora, siempre que su remuneración bruta mensual no exceda de tres ingresos mínimos mensuales, es decir actualmente $1.140.000.

Último día de postulación

Las personas que postulen exitosamente al beneficio hasta este 31 de julio de 2022, tendrán derecho a recibir hasta tres meses de pago, siempre que permanezcan empleados y cumplan con las condiciones del beneficio.

Quienes postulen en agosto y septiembre de 2022 tendrán derecho a recibir hasta dos y un mes de pago, respectivamente, siempre que mantengan el empleo y cumplan con las condiciones del beneficio.

Quienes ya recibieron tres o más meses de pago no accederán a nuevos pagos del subsidio por esta extensión, es decir, los trabajadores y trabajadoras que ya han sido beneficiarios del IFE Laboral hasta el mes de abril de 2022 no tendrán derecho a recibir pagos adicionales. Asimismo, si obtuvo el beneficio no podrá volver a postular a este.

Requisitos para postular

Tener un nuevo contrato de trabajo (en el mes en curso o máximo el mes anterior a la postulación).

Tener una remuneración mensual bruta imponible menor o igual a tres Ingresos Mínimos Mensuales, actualmente $1.140.000.

Haber estado cesante durante todo el mes anterior al inicio del nuevo contrato de trabajo.

Al postular se debe ingresar los datos de la cuenta RUT o corriente para el depósito en caso de que seas beneficiario/a. Esta cuenta debe estar asociada al RUT del postulante.

¿Cuánto es el monto a recibir?

El monto del subsidio se divide de la siguiente forma:

Hombres mayores de 24 y menores de 55 años:

1. Periodos de remuneración hasta junio 2022: 50% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $200.000 mensuales.

2. Periodos de remuneración desde julio a septiembre 2022: 25% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $100.000 mensuales.

Mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años, hombres mayores de 55 años, personas con discapacidad y asignatarios de pensión de invalidez:

1. Periodos de remuneración hasta junio 2022: 60% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $250.000 mensuales.

2. Periodos de remuneración desde julio a septiembre 2022: 60% de su Remuneración Bruta Mensual imponible, con tope de $300.000 mensuales.