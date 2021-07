El pasado 8 de julio comenzó un nuevo proceso de inscripción para acceder al beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE Universal), una ayuda estatal económica destinada al 100% de las familias del Registro Social de Hogares (RSH).

El primer pago, correspondiente al mes de junio, aún no ha culminado y si estás dentro de los beneficiarios significa que no debes volver a postular porque toda tu información ya se encuentra registrada. Lo mismo ocurre si recibiste un pago automático.

Por el contrario, si aún no te has inscrito, todavía estás a tiempo. Para hacerlo, solo debes ingresar a www.ingresodeemergencia.cl, llenar el formulario ubicado a la derecha de tu pantalla, o introducir tu Clave Única, y ver si cumples con los requisitos, es decir, estar en el RSH y no superar un ingreso por persona de 800 mil pesos.

¿Cómo me puedo inscribir en el RSH?

Debes ingresar a www.registrosocial.gob.cl, ir a la sección “Trámites en Línea” y seleccionar “Solicitud de Ingreso al RSH”. Puedes ingresar con tu Clave Única o con tu RUT y fecha de nacimiento.

¿Quienes pueden recibir el IFE Universal?

Este beneficio está dirigido al 100% del RSH. Si vives en un hogar de una sola persona, podrás recibir un monto de 177 mil pesos, mientras que uno de cuatro, por ejemplo, podrá recibir 500 mil pesos durante los tres meses que dura el beneficio. En septiembre, solo se entregará el 50% del IFE Universal.

Aquí puedes revisar el detalle:

🔴ATENCIÓN🔴 Solicita el #IFEUniversal💰 correspondiente a julio en 📲https://t.co/g3qwthjOxs 💠Si ya recibes el beneficio ❌NO necesitas volver a inscribirte. 👨‍👩‍👧‍👧Familias de hasta el 100% en el #RegistroSocialDeHogares

🏡Hogares del 91% al 100% deben declarar ingresos. pic.twitter.com/MOHl74bZgH — ChileAtiende Oficial (@ChileAtiende) July 8, 2021

Recuerda que si estás en el tramo ubicado entre el 91% y el 100% del RSH debes presentar una declaración jurada de ingresos.

¿Quiénes son las personas que sí deben inscribirse para acceder al IFE Universal de julio?

Las personas que aún no están en el RSH y, según se detalla en la página web del beneficio, también deben hacerlo:

Las que pertenecen al 90% más vulnerable o inferior del RSH y que no hayan sido beneficiarios del IFE a partir de abril de 2021. Aquellos que tienen su calificación del RSH en proceso.

Cabe señalar que el 29 de julio comienza el pago del IFE Universal de este mes, el cual estará disponibles a través de la sección “Mis Pagos”.