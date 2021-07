La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, anunció que a partir del pasado viernes 23 de julio se inició el proceso de consulta y pago del dinero correspondiente a los beneficios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no cobrados en 2020.

Se trata de los IFE que fueron emitidos en forma presencial pero que no fueron cobrados por las personas antes del 31 de diciembre del año pasado. Por tanto, en ese momento se asumía que los beneficiarios renunciaban al bono y así el grupo familiar se quedaba sin el dinero asociado.

Sin embargo, y gracias a una modificación en la normativa de esta ayuda económica en pandemia, estos IFE fueron reemitidos y podrán ser cobrados finalmente hasta el 31 de diciembre de 2023.

De acuerdo con lo detallado por el Instituto de Previsión Social (IPS), alrededor del 40% de estos pagos se realizarán de forma directa en las CuentaRUT del BancoEstado u otras cuentas bancarias asociadas a los beneficiarios de esta ayuda económica.

Lee también: Atentos rezagados: ¿Cuándo comienza el periodo extraordinario de inscripción a la Prueba de Transición?

Asimismo, explican que estos pagos considerados como vencidos se podrán cobrar de manera presencial en caja de Compensación Los Héroes, mientras que en el caso de personas que viven en zonas rurales, los IFE vencidos se entregarán en las mismas rutas móviles programadas para la entrega regular de pensiones en agosto.

¿Cómo saber si me corresponde este pago?

Desde el pasado viernes se puede saber si es que el pago de este IFE vencido está asociado a tu cuenta de beneficiario.

Para acceder a esto, es necesario consultar en el sitio web www.ingresodeemergencia.cl, específicamente en la sección Mis Pagos. En ese espacio debería detallarse si es que tienes algún pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) emitido durante el año 2020 y que no haya sido cobrado.

Lee también: Extienden plazo para solicitar Bono Bodas de Oro: ¿Cómo postular?

Según explicó la ministra Rubilar, “escuchando lo que nos planteó la gente, hemos decidido a través de una ley poder revivir los aportes del Ingreso Familiar de Emergencia del año pasado, es decir, los pagos que por diferentes razones no pudieron ser cobrados durante el año 2020 podrán cobrarse a partir de este viernes 23 de julio. Para nosotros esta es una tremenda noticia, porque 89.271 personas además de no perder el beneficio, también lo recibirán por cada mes que no lo cobro“.

De acuerdo con la subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares, “si tienen alguna ayuda pendiente, pueden revisar desde el viernes la sección Mis Pagos y estará el detalle de la modalidad de cobro y las fechas en caso de que sea presencial“.