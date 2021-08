A partir de este martes 24 de agosto, se dio comienzo a la inscripción de usuarios afectados para ser parte de la compensación por la acción judicial colectiva presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) en contra de Apple Chile, MacOnline y Reifschneider, debido a la ralentización de equipos iPhone tras descargar la actualización del sistema operativo.

De acuerdo con lo estipulado, todos quienes quieran ser beneficiados por la conciliación alcanzada, tienen plazo hasta el 24 de noviembre para sumarse a este proceso.

Sin embargo, solo contempla a aquellos chilenos y chilenas que hayan tenido modelos de equipos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus o SE, que ejecutaron el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE) o el sistema operativo 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus), antes del 21 de diciembre de 2017, y que experimentaron una reducción en el rendimiento de sus equipos.

Lee también: Postulaciones al IFE Laboral comienzan el 1 de septiembre: ¿Cómo acceder al beneficio?

Asimismo, el monto del beneficio individual deberá dividirse entre la cantidad de solicitudes aprobadas y las UF 84.167 (en torno a 2.500 millones de pesos) que se fijaron el acuerdo. Pero en ningún caso el monto final de beneficio por equipo superará la suma de 1,25 UF (alrededor de 36.800 pesos).

Si es que durante el proceso queda un fondo remanente, éste será donado a la Fundación Las Rosas y a la Fundación Mi Parque.

Para inscribirse, hay que ingresar al sitio web conciliacionsmartphones.cl, y una vez realizado el trámite, la empresa Deloitte Chile a cargo de la revisión de las solicitudes, tendrá un plazo de hasta 60 días para realizar el pago tras la revisión de los antecedentes del usuario y que éstos se ajusten a los requisitos indicados.

¿Cuáles son los requisitos para la compensación?

Según lo estipulado en la plataforma Portal Acuerdo Conciliación Smartphones, los requisitos para inscribirse al proceso de compensación son los siguientes:

El solicitante debe ser un usuario chileno, actual o pasado, cuyo smartphone haya experimentado una reducción en el rendimiento durante la ejecución del sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para equipos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE) o iOS 11.2 o posterior (para equipos iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

durante la ejecución del sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para equipos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE) o iOS 11.2 o posterior (para equipos iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017. El solicitante no debe encontrarse comprendido en las causales de exclusión contempladas en la Conciliación.

contempladas en la Conciliación. El solicitante deberá llenar el Formulario de Solicitud de Beneficio Individual (Anexo A de la Conciliación) mediante la sección “documentos” de este portal web. Formulario que estará operativo a partir de la fecha de implementación, el que deberá ser completado en línea, acompañando copia de cédula de identidad.

Lee también: Renuevan llamado para solicitar bono Bodas de Oro: Así lo puedes solicitar

¿Cómo se recibirá el pago?

Los pagos se realizarán mediante la modalidad que se elija en el Formulario de Solicitud de Beneficio Individual.

Entre las opciones a definir, se encuentra la transferencia electrónica a una cuenta bancaria a nombre del beneficiario o la emisión de un vale vista a nombre del mismo.