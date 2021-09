Los altos precios en los medicamentos que se venden en farmacias siempre han sido un problema. Es por eso que la Ley Cenabast se creó con el fin de reducir el valor para que las personas puedan adquirir los remedios que necesitan a un precio razonable.

En el primer año de vigencia de la Ley Cenabast, voluntaria para las farmacias, se destacaron 20 medicamentos entre los más vendidos y, en conversación con CHV Noticias, el jefe de la unidad de Proyectos Estratégicos de la Cenabast, Elías Garcés, reveló cuáles son los que lideran la lista y la diferencia de precio que tienen con los mismos que se venden en el retail.

“Esta es una ley que, primero que todo, permite que las personas puedan ir a una farmacia adherida a ella y encuentren medicamentos a un precio máximo que se fija a través de esta ley”, señaló Garcés.

Entre los 20 medicamentos se destacan el Clotrimazol, que según comentó Garcés, en el retail tiene un precio de $1.239 y el precio máximo si se compra en una farmacia adherida a la Ley Cenabast es de $728. “Tenemos algunos productos que logran una diferencia de un 80%, incluso más”, agregó el jefe de Proyectos Estratégicos para explicar que eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el Bectam (antidepresivo), que en el retail o en una cadena no adherida a la ley tiene un precio de $18.660, mientra que en la Cenabast cuesta $1.960.

Sin embargo, una de las diferencias más impactantes es lo que ocurre con la Pregabalina (Nevinex), que el farmacias no adheridas a la ley tiene un valor de $68.740, mientras que en la Cenabast se puede comprar por $7.180.

“Tenemos productos que tienen una diferencia enorme, que se venden en la farmacia y la invitación es, a la ciudadanía, que pueda ir su farmacia de barrio, independiente y pueda solicitar estos medicamentos”, continuó Garcés y agregó que todos los medicamentos anteriores están disponibles para “que las farmacias lo soliciten y así se los puedan vender a la gente”.

Otra de las cosas que destacó es que las personas pueden identificar a las farmacias que están adheridas a esta ley con un sello, o bien ingresando a la página web de la Cenabast, donde se pueden ver todos los medicamentos disponibles.

Para lo anterior, las personas no deben inscribirse porque “lo único que tiene que hacer es ir a una farmacia que esté adherida a la ley Cenabast y solicitar el medicamento”. Además, señaló que también se le puede solicitar a una farmacia que se adhiera a la ley.

“En promedio, una farmacia tiene 30 medicamentos de la ley Cenabast, pero tenemos muchas farmacias que nos solicitan 10, 20, y otras que nos solicitan más de 100 medicamentos para que los disponibilicen a las personas”, añadió el representante de la institución.

Finalmente, insistió en que “todas las personas que quieran un medicamento, que vean que hay uno que es de su interés, y que vean que hay una disminución significativa, un precio máximo de que es atractivo, vayan a la farmacia, esté adherida o no, y lo soliciten. Si la farmacia no está adherida a la ley, nosotros de manera de manera ágil logramos que quede adherida y entregarle su medicamento en un rango que nosotros, estimamos, no dure más de dos semanas”.

¿Cómo encuentro el medicamento que necesito?