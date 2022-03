Este jueves, la Comisión para el Mercado Financiero emitió un comunicado dando a conocer el listado actualizado de quienes cuentan con alguna acreencia, ya sea en bancos u otras instituciones financieras que sean fiscalizadas por el servicio público mencionado.

De acuerdo con la CMF, las “acreencias afectas a Caducidad” corresponden a dineros (depósitos, captaciones) que no han tenido movimientos o no han sido cobrados en un plazo de dos años. Si los montos no son cobrados luego de tres años desde que los bancos confeccionaron la lista, la institución financiera deberá entregar al Fisco esos recursos.

Así, este año se publican 154.401 acreencias por más de $98 mil millones, correspondientes a dineros inmovilizados desde el año 2019 en los bancos, por parte de 13 instituciones. Del monto total, $ 85,5 mil millones son acreencias expresadas en moneda nacional, mientras que también hay acumulados más 15,7 millones de dólares y más de 213 mil euros, entre otras monedas.

¿Cómo puedo buscarlo?

Puedes revisar si es que te corresponde cobrar dinero solo debes ingresar tu nombre completo en la barra de búsqueda en este sitio web. En caso de que la página arroje la existencia de una acreencia en alguna entidad bancaria para el para el periodo “2020-2022”, se debe acudir directamente a la institución señalada, presentando la cédula de identidad para recuperar el monto indicado.

Cabe señalar que tanto la gestión de búsqueda de información en el sitio web como la gestión de cobro en cada banco es gratuita y se realiza en forma personal.