Lollapalooza 2024: ¿A qué hora y en qué escenario se presenta 30 Seconds To Mars?

30 Seconds To Mars tocará nuevamente en nuestro país en los escenarios de Lollapalooza Chile 2024, ubicado en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Esta banda estadounidense, con más de 15 millones de discos vendidos en todo el mundo, es una de las más esperadas en la undécima versión del festival.

The Kill y Closer to the edge son algunos de los éxitos con los que cautivarán al público en la primera jornada del evento.

¿En qué escenario se presentarán en el Lollapalooza Chile 2024?

Si eres fan de la banda estadounidense, te contamos que se presentarán entre las 18:45 y las 19:45 horas del día viernes 15 de marzo en el Cenco Malls Stage.

El grupo será uno de los últimos en presentarse en este escenario, que también contará con actuaciones de Feid y Jessie Reyez.

¿Cómo llegar al Cenco Malls Stage para ver a 30 Seconds To Mars?

Para llegar al Cenco Malls Stage debes ingresar al Parque Bicentenario de Cerrillos por el acceso de Avenida Departamental, caminar por el sector de Lolla Upgrade y doblar hacia la izquierda.

Revisa aquí el mapa del Lollapalooza

