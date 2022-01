Tras algunos días de tramitación, el pasado miércoles el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que permite prorrateo del pago de deudas de servicios básicos generadas desde el inicio de la pandemia.

Con esto, la iniciativa quedó lista para ser promulgada por el presidente Sebastián Piñera y ser publicada en el diario oficial, justo cuando este 31 de enero acaba la extensión del beneficio impuesto por las empresas.

En entrevista con Contigo CHV Noticias AM, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, entregó detalles sobre la medida que irá en directo beneficio de personas que quedaron sin recursos para pagar agua o electricidad con la llegada del COVID-19.

Lee también: Subsidio Único Familiar es requisito para ex Bono Marzo: ¿Quiénes son beneficiarios y cómo hacer el trámite?

¿Cómo se podrá pagar la deuda?

De acuerdo a lo explicado por el secretario de Estado, el beneficio regirá en las cuentas entregadas desde el 18 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021, en un máximo de 48 cuotas sin interés.

En ese sentido, la autoridad detalló que un grupo beneficiado corresponde a las personas que tienen “consumos menores a 15 metros cúbicos por mes en el caso del agua y a 250 kilowatts al mes en el caso de la electricidad, que es cerca del 75% de las personas que tienen este tipo de problemas”.

“Ellos no tienen que hacer ningún trámite y en forma automática esa deuda se va a dividir. Una parte se paga mensualmente, pero la persona no lo va a cancelar porque se va a pagar con un subsidio del Estado, y la diferencia que no se cancele al final de los 48 meses va a ser condonada por la propia empresa”, detalló.

En tanto, para las personas que consuman más en agua y electricidad, casi un 25%, se dividirá la deuda en las mencionadas 48 cuotas, que se adicionarán proporcionalmente a las cuentas actuales.

Lee también: Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuáles son los montos y cuándo comenzaría el pago?

Sin embargo, sí deben pactar esto con la compañía establecida, por lo que Moreno llamó a solicitar el beneficio e incluso negociar en una menor cantidad de cuotas, si es que la persona lo desea.

Requisitos

El titular del MOP señaló que la única obligación para tener el beneficio es mantener al día sus nuevos consumos, es decir, a contar del 1 de enero del 2022.

De igual modo, recalcó que “ahora tenemos normalidad. Las personas que sean morosas van a tener el problema de los cortes en servicios básicos”.