Bonos de junio: Estos son los pagos que se harán a finales de este mes

Como todos los meses, a comienzos de junio se habilitaron nuevos plazos para postular a los bonos y/o subsidios otorgados por el Estado con el objetivo de ayudar a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Los beneficios, que forman parte de la Red de Protección Social, no solo ayudan a familias enteras, sino también a jóvenes, adultos mayores y trabajadores de la clase media.

A pocos días de terminar este mes, te dejamos un listado de los bonos que se pagarán durante estos días hasta el 30 de junio.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio en dinero que entrega el Estado para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras que tengan entre 25 años y 59 años, 11 meses de edad, que trabajen de manera dependiente o independiente y que pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables de la población.

El pago de junio se realizará el jueves 30, a través de depósito en Cuenta RUT o cuenta bancaria; o retirándose en BancoEstado o BancoEstado Express, de acuerdo a la opción seleccionada durante la postulación.

Ingreso Mínimo Garantizado

El subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado es una ayuda económica destinada a los trabajadores dependientes con jornada ordinaria (es decir mayor a 30 horas). Este permite aumentar los ingresos de los trabajadores de manera que se pueda garantizar un sueldo líquido de $340.817 pesos.

Como su pago depende del mes en el cual postuló a la ayuda, las personas que postularon el mes de mayo, recibirán su pago entre el viernes 24 y el jueves 30 de junio.

Subsidio al Empleo Joven (SEJ)

El SEJ es un beneficio del Estado que está dirigido a trabajadores y trabajadoras dependientes e independientes, entre las edades de 18 y menos de 25 años, que tengan

cotizaciones al día y pertenezcan al 40% más vulnerable de la población según Registro Social de Hogares.

Las formas de pago del SEJ son depósitos en Cuenta RUT o cuenta bancaria. También podrás recibir el pago en efectivo en sucursales de BancoEstado o BancoEstado Express.

Subsidio Canasta Básica

Este subsidio se trata de un aporte mensual compensatorio producto al aumento del valor de la Canasta Básica de Alimentos (CBA). Se trata de un beneficio no postulable y está destinado a compensar el alza de precios de la CBA, el cual no constituye remuneración o renta para ningún efecto legal y, en consecuencia, no es imponible ni tributable y no tiene descuento alguno.

La ayuda se paga todos los meses junto con el beneficio original: Asignación Familiar, Asignación Maternal y Subsidio Familiar, además de los programas “Chile Seguridades y Oportunidades” y “Chile Solidario”.

El pago del mismo comienza a contar del 29 de junio.

Para consultar por lo otros beneficios puedes acceder a la página de Beneficios Sociales del Gobierno de Chile.