Durante el último balance sanitario del Ministerio de Salud, la autoridad informó que toda la región Metropolitana retrocederá a Cuarentena en el plan Paso a Paso.

Es por aquello que el Parque Metropolitano informó que el horario del parque cambiará una vez que la medida del Minsal entre en vigencia, es decir, a partir de las 5 de la madrugada de este Sábado.

Según se informó a través de su cuenta en Twitter bajo el enunciado de “buenas noticias”, el nuevo horario del Parquemet tendrá directa relación con la franja deportiva, que se dispuso para poder realizar actividades al aire libre durante un rango específico de tiempo, siempre y cuando se cumpla con los cuidados necesarios.

Lunes a viernes: desde las 06:00 am hasta las 08:30 am

Sábado, domingo y festivos: desde las 06:00 am hasta 09:30 am

El anuncio se extiende hacia toda su red de parques en la RM.

¡Tenemos buenas noticias! Desde este sábado 12 de junio abriremos en el horario de la banda deportiva #eligevivirsano

👉 Lunes a viernes: 06:00 am a 08:30 am

👉 Sábado, domingo y festivos: 06:00 am a 09:30 am. pic.twitter.com/Yq1QWEdAay

— Parque Metropolitano (@parquemetminvu) June 10, 2021