Dentro de las medidas que estableció el Ministerio de Salud (Minsal) para frenar el avance de la pandemia se encuentran el cierre de fronteras a lo largo de todo el país.

Para llevar a cabo lo anterior, las autoridades sanitarias establecieron el Plan Fronteras Protegidas, el cual hace algunas semanas tuvo modificaciones en lo que respecta a la apertura de ciertos pasos terrestres para 2022, uno de ellos es el Paso Fronterizo Los Libertadores que une Valparaíso y Mendoza y el cual ha estado cerrado casi dos años.

¿Cuándo se abre el Paso Los Libertadores?

De acuerdo a la información oficial del Minsal, el Paso Fronterizo los libertadores se volverá a abrir el próximo 4 de enero de 2020.

¿Cuáles son los otros pasos que se abrirán?

Según se señala en el Plan Fronteras Protegidas, además del Paso Fronterizo Los Libertadores, también se abrirá a partir del 4 de enero de 2022:

Paso Chacalluta – Región de Arica y Parinacota

– Región de Arica y Parinacota Paso Agua Negra – Región de Coquimbo

– Región de Coquimbo Paso Los Libertadores – Región de Valparaíso

– Región de Valparaíso Paso Pino Hachado – Región de La Araucanía

– Región de La Araucanía Paso Cardenal Samoré – Región de Los Lagos

– Región de Los Lagos Paso Dorotea – Región de Magallanes

⭕ Plan Fronteras Protegidas: ▶ Apertura de pasos terrestres a partir del 4 de enero de 2022: pic.twitter.com/tRy8DOKJLF — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 20, 2021

¿Quiénes son las personas que pueden salir de Chile?

Las personas que pueden salir del país a través de esos Pasos son los chilenos y chilenas; y extranjeros (residentes o no), quienes no tienen ninguna restricción, es decir, no deben pedir permiso en la Comisaría Virtual ni tener el Pase de Movilidad.

Además, tampoco se exige el test PCR para dejar el país.

¿Quiénes pueden ingresar a Chile?

De acuerdo a lo que se señala en el Plan Fronteras Protegidas, pueden entrar a Chile todos los chilenos y chilenas, y también los extranjeros con residencia regular en Chile.

¿Cuáles son los requisitos?

Según informan las autoridades en el sitio web, los requisitos son:

PCR negativo. Cuya toma de muestra no puede tener una antigüedad mayor a 72 horas. Estas se cuentan hasta la hora de salida del vuelo con destino final Chile. (desde los dos años de edad).

Cuya toma de muestra no puede tener una antigüedad mayor a 72 horas. Estas se cuentan hasta la hora de salida del vuelo con destino final Chile. (desde los dos años de edad). Declaración jurada desde el sitio web c19.cl: Todo viajero, de toda edad, debe completar el formulario “Declaración Jurada de Viajeros” de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario deberá adjuntar el resultado del PCR mencionado en el punto anterior.

Cabe recordar que “estos dos documentos serán requeridos por el operador del medio de transporte al abordarlo, y por la autoridad sanitaria al ingresar al país”.

Por su parte, la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso ya se encuentra coordinada con la PDI, Aduana y Delegación Provincial de Los Andes, además de reforzar el personal, para realizar controles sanitarios con testeos de PCR a los viajeros.