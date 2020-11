Una bajísima participación y críticas al Servicio Electoral (Servel) por parte de los partidos políticos, fueron las características que marcaron la votación primaria llevada a cabo este domingo 29 de noviembre.

De acuerdo al último balance entregado por el Servel, votaron cerca de 419 mil personas en las primarias de gobernadores y 148 mil en las de alcaldes. En total, equivaldría a un 3% de los 14,5 millones de personas habilitadas para sufragar.

Las principales críticas apuntan a casos de mesas no constituidas y a la baja difusión previa. La candidata a gobernadora por la Región Metropolitana y ex ministra de Salud, Helia Molina, dijo que “ha sido muy mezquina la información del Gobierno para estas elecciones, no ha habido mayor difusión. Hemos tenido que hacer docencia prácticamente para poder explicar qué son las primarias”.

¿Qué se votó este domingo?

El domingo se realizaron las elecciones primarias para la nominación de candidatos a los cargos de gobernadores regionales y alcaldes de los partidos que utilizaron este sistema para las próximas elecciones, que se llevarán a cabo el 11 de abril de 2021.

En la instancia podían votar tanto independientes como afiliados partidos políticos que tuvieran domicilio electoral en las regiones o comunas en las que el pacto donde participaba su partido hubiera presentado candidatos.

En el caso de los afiliados, solo podían votar en la elección del pacto del cual formó parte su partido, mientras que los independientes recibieron las papeletas con todos los candidatos, pudiendo votar por cualquiera de ellos.

Quienes no podían votar eran los afiliados a los partidos políticos que no eran parte de las primarias o cuyos pactos no presentaron candidatos en el domicilio electoral del afiliado.

¿Cuándo se vota de nuevo?

Los resultados de estas primarias servirán para que los pactos que participaron lleven a un candidato a las elecciones generales que se llevarán a cabo el 11 de abril de 2021.

En dicha instancia, las personas podrán elegir a los gobernadores regionales, alcaldes, concejales y constituyentes. Una eventual segunda vuelta para la elección de gobernadores regionales está programada para el 9 de mayo.

Las primarias presidenciales y parlamentarias están fijadas para el 4 de julio de 2021, mientras que la elección general se llevará a cabo el 21 de noviembre de ese mismo año.