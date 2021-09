Desde la medianoche comenzará a regir el horario de verano, por lo que deberán adelantarse los relojes y dispositivos electrónicos en 60 minutos.

Es así como de estar a las 00:00 pasaremos a las 01:00 del domingo 5 de septiembre, momento en que comienza a regir el uso horario UTC-3 (el mismo que utiliza Buenos Aires).

Ante esto, el Dr. Leonardo Serra, jefe del Centro de Trastornos del Sueño de la Clínica Alemana, entregó una serie de recomendaciones para enfrentarse a este cambio en los horarios de modo que la medida no afecte el ritmo de las actividades cotidianas.

Para el experto, perder una hora de sueño no genera un efecto importante, sin embargo, hay que poner atención cuando esto continua en el tiempo. “En general este efecto no es tanto porque es una hora de sueño lo que perdemos, es como cuando uno trasnocha o se queda viendo una película, el tema es que si esto se prolonga en el tiempo y uno no se cuida, ahí uno se puede resentir un poco de este tema”, dijo.

Además, precisó que los principales efectos de esta medida son “uno puede andar más irritable, más desconcentrado, evidentemente con somnolencia, bostezando eso son el tipo de cosas que uno se resiente en ese sentido”.

“Lo más importante de usar el horario de verano es que nos alejamos del medio día solar y eso significa que amanece más tarde y nos desalineamos de nuestro ciclo circadiano. Entonces es grato para nosotros andar con más sol en la tarde y poder aprovechar hacer deporte, pero la gente que se levanta temprano, que tiene que trabajar y los escolares, les cuesta partir el día porque no tienen sol en la mañana, su cuerpo no se echa a andar, no se concentran y todos andamos más lentos e irritables en las primeras horas de la mañana”, agregó.

Recomendaciones

Por otra parte, el experto entregó una serie de consejos y recomendaciones a seguir para quienes les cueste más adaptarse a estos cambios.

“Lo más aconsejable es que no trasnochen hoy día, que no es un día para quedarse hasta tarde en lo posible. Aprovechen de acostarse a la misma hora o un poquito más temprano y mañana no dormir hasta tarde, cosa que les de sueño temprano”, expresó.

En la misma línea, añadió que “eso significa no dormir siestas, no tomar bebidas cola, no comer chocolate en la tarde cosa de que les de sueño temprano y poder adecuarse al horario más temprano posible. Eso significa también adelantar las comidas”.

Además, precisó que “si normalmente almuerzo a las 1, me va a dar hambre a las 2 de la tarde, entonces uno tiene que almorzar a las 1 de la hora nueva, cosa de que mi cuerpo entero se empiece a acostumbrar al horario que corresponde”.

¿Posible trastorno de sueño?

Si los problemas para dormir persisten, y son molestias intensas, por más de una semana, recomienda consultar a un especialista y evitar la automedicarse.

“La exposición a la luz de la mañana ayuda mucho porque es la más biológicamente activa y la que más nos ayuda a ordenarnos sobre todo en este cambio de hora. Poder salir a hacer deporte, caminar, o si tengo que trabajar y estar expuesto en una ventana a la luz de la mañana es lo que más nos ayuda en el cambio de hora para poder dormirnos más temprano y que nos de sueño más temprano”, concluyó.