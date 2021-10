A partir de este lunes 25 de octubre se dieron a conocer los resultados correspondientes al Sistema de Admisión Escolar (SAE), mecanismo con el que se aplica a los establecimientos educacionales públicos y subvencionados de todo el país.

Esta información estará disponible hasta el próximo 29 de octubre, fecha en que los apoderados y apoderadas podrán conocer las vacantes asignadas a los alumnos y alumnas, en el caso de quienes concretaron el proceso hasta el pasado 8 de septiembre.

Para conocerlos, se debe acceder al sitio web sistemadeadmisionescolar.cl e ingresar en el banner que dice Sistema de Admisión Escolar Online, precisamente en el botón rojo de Ver Resultados.

Posteriormente, serás llevado/a hasta la plataforma donde con el RUT y contraseña registrados, podrás ingresar y conocer los detalles de la postulación.

Hay que destacar que esta postulación se basa en la aceptación diferida. Esto quiere decir que los niños y niñas tienen dos opciones, quedar seleccionados inmediatamente porque hay suficientes vacantes disponibles, o bien que los cupos no alcancen, por lo que ahí rigen diferentes criterios, entre ellos, tener un hermano matriculado en el establecimiento.

Asimismo, los apoderados y apoderadas tienen tres opciones a considerar sobre estos resultados:

Aceptar de manera definitiva : Para validar esto, es necesario matricularse directamente en el establecimiento indicado en la fecha dispuesta para ello.

: Para validar esto, es necesario matricularse directamente en el establecimiento indicado en la fecha dispuesta para ello. Activar listas de espera : En este caso, se aplica para ver la oportunidad de más adelante ser admitido en alguno de los establecimientos de mayores preferencias. Pero si la lista de espera no corre en dicho recinto, entonces mantendrás tu cupo en el establecimiento en que estás aceptado.

: En este caso, se aplica para ver la oportunidad de más adelante ser admitido en alguno de los establecimientos de mayores preferencias. Pero si la lista de espera no corre en dicho recinto, entonces mantendrás tu cupo en el establecimiento en que estás aceptado. Rechazar asignación: Si se selecciona esto, posteriormente deberáa participar del periodo complementario de postulación, renunciando el cupo del resultado y cediéndolo a otro estudiante.

Si es que no quedaste en ninguno de los colegios postulados, es porque dichos establecimientos no contaban con vacantes suficientes. Según explican en la plataforma, en caso de no tener un recinto actual o que éste no ofrezca continuidad de estudios, se activarán automáticamente las listas de espera.

Si la lista mencionada no corre, entonces también deberás volver a postular en el periodo complementario.

Tanto en este escenario como en aquél en que se rechazó la asignación, es importante recordar que el periodo complementario será desde el 23 al 30 de noviembre. Mientras que la publicación de los resultados de las listas de espera, será el 10 y 11 de noviembre.