Se acaba el plazo para cobrar el Bono Marzo: Revisa con tu RUT si tienes pago pendiente

El ex Bono Marzo se encuentra próximo a finalizar el periodo de pagos para aquellas personas que no cobraron el beneficio en su momento y que lo mantienen como pendiente.

El formalmente conocido como Aporte Familiar Permanente, es un monto que se paga una vez al año a las familias que, al 31 de diciembre anterior, sean beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.

En ese sentido, este año el Gobierno determinó un pago extraordinario del Aporte Familiar Permanente 2023, el cual le corresponde a las mismas personas que reciben el pago habitual del beneficio.

¿Quiénes reciben pagos del Bono Marzo?

Personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores de empresas privadas o públicas, que hayan tenido vigentes esos beneficios al 31 de diciembre de 2022. Les corresponde un aporte de $60.000 por cada carga.

Personas que reciben Subsidio Familiar, que hayan tenido ese beneficio vigente al 31 de diciembre del año 2022. Les corresponde un aporte de $60.000 por cada causante de subsidio, es decir, por cada hijo o persona por las cuales cobran el subsidio.

Familias pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o Chile Solidario, que eran beneficiarias de esos sistemas al 31 de diciembre de 2022. Les corresponde un aporte de $60.000 por familia.

¿Cuándo vence el plazo para cobrar el Bono Marzo 2023?

El plazo para cobrar el Aporte Familiar Permanente, ex Bono Marzo, es de nueve meses a partir de la emisión del documento de pago. Como los pagos comenzaron el febrero y marzo, aún hay plazo para poder obtener el beneficio.

Pago regular 15 de febrero plazo hasta 15 de noviembre.

Pago regular 1 de marzo plazo hasta 1 de diciembre.

Pago regular 15 de marzo plazo hasta 15 de diciembre.

Pago extraordinario 29 de marzo ($60.000 adicionales) plazo hasta 29 de diciembre.

Revisa con tu RUT si tienes bonos pendientes por cobrar

A través de la página bonospendientes.cl, puedes revisar si eres beneficiario de algún beneficio, tal como el Bono Marzo, que todavía no has cobrado. Ingresando a está web solo debes digitar tu RUT, fecha de nacimiento y darle click al botón consultar e inmediatamente se te informará si tienes o no bonos pendientes.

