¿Qué es Sora? La nueva inteligencia artificial que crea videos a partir de palabras

“Sora”. Ese es el nombre de la nueva inteligencia artificial anunciada esta semana por OpenAI, mismos creadores de la conocida herramienta virtual ChatGPT.

Sora es una inteligencia artificial generativa, es decir, un software o programa capaz de generar imágenes, videos u otro tipo de media a través de comandos.

En este caso, la inteligencia artificial permitirá crear videos de hasta 60 segundos de duración basadas en indicaciones escritas en texto que sean dictadas por el usuario.

Según explicaron desde la firma norteamericana, Sora puede “generar escenas complejas con varios personajes, movimientos específicos y detalles precisos”.

A diferencia de otras IAs de este tipo, el anuncio reveló que Sora se caracteriza por la calidad de sus imágenes y su realismo, como por la reducción de errores en los contenidos creados.

Aunque su anuncio fue reciente, por el momento la herramienta solo está disponible para un reducido número de creativos e investigadores, hasta su lanzamiento global, cuya fecha aún no ha sido anunciada.

Introducing Sora, our text-to-video model.

Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W

Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf

— OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024