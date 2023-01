Congreso aprobó Ley CATI: Revisa cómo funcionará el nuevo sistema de fiscalización vehicular

Durante ayer martes, se aprobó en el Congreso el proyecto de Ley CATI, iniciativa que permitirá crear el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), plataforma dedicada a la fiscalización de automóviles mediante una red automatizada, es decir, sin la presencia de Carabineros o inspectores fiscales.

Este centro, que contará con cámaras de fiscalización debidamente señalizadas en las zonas de control, se hará cargo de la detección, notificación y tramitación de las infracciones, según lo estipulado por la normativa que debió esperar alrededor de nueve años para ser aprobada e implementada.

De este modo, realizará sus funciones bajo la facultad del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), quienes dispondrán de la red automatizada para fiscalizar a los conductores.

¿Cómo funcionará esta ley?

Esta iniciativa viene a solventar una problemática vial que el país viene arrastrando desde hace años. Se trata de los incumplimientos de límites de velocidad y la sensación de impunidad que sienten algunos conductores que cometen infracciones y no reciben sanciones.

El 2019 se cursaron 184.040 infracciones de velocidad, lo que equivale al 3,2% del parque vehicular (5.599.733 unidades). Este resultado ejemplifica las bajas probabilidades que tienen las personas de recibir una multa.

Por este motivo se instalaran dispositivos automatizados para realizar las fiscalizaciones, los que estarán señalizados y entregarán información clara a los conductores sobre su ubicación.

¡La #LeyCATI es una realidad!👏

¡Hoy es un día histórico para la #SeguridadVial!

Tras 9 años de tramitación hoy se aprobó esta ley que ayudará a promover una conducta responsable en el tránsito para prevenir más muertes y lesionados en todo 🇨🇱.

➡Próximo paso, su implementación. pic.twitter.com/RkZDNbO7uz — Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (@conaset) January 24, 2023

¿Qué acciones fiscalizarán estos dispositivos?

Según la información compartida en el sitio web del MTT, los equipos tecnológicos detectarán:

Exceso de velocidad.

Transitar en área urbana con restricción por contaminación ambiental.

Infracción normas de transportes terrestre, susceptibles de captación automatizada (uso de vía exclusiva).

No respeto de las luces rojas en los semáforos.

¿Dónde estarán ubicados estos equipos tecnológicos?

Las personas podrán informarse acerca de dónde están instalados estos centros de fiscalización a través de la web y, ya estando en la calle, los dispositivos estarán debidamente señalizados para que los conductores reconozcan su ubicación.

¿Cómo serán las multas bajo el sistema CATI?

Habrán multas y sanciones relacionadas a las infracciones que cobren estos nuevos equipos, sin embargo, si se realiza el pago del cobro de la multa dentro de los primeros 5 días de haber sido cursada, los conductores podrán acceder a un descuento de hasta un 70%.

Si no se realiza el periodo de la infracción, las personas arriesgan la cancelación de la multa al momento de pagar el permiso de circulación, la infracción queda informada en el Registro de Multas No Pagadas y no tendrán derecho a descuentos.

