La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) demandó a la empresa Metro de Santiago tras darse a conocer que los saldos en las tarjeta Bip! en desuso, caducaban sin dar aviso previo a sus dueños. Dinero cuyo paradero no ha sido resuelto y que motivó la acción judicial presentada por Conadecus.

De acuerdo con lo indicado por el organismo, serían 18 millones de tarjetas las que vencieron desde el 2013 a la fecha, por lo que mediante esta demanda buscan que la gente pueda recuperar su saldo perdido, ya que éste asciende a $54 mil millones.

Por otro lado, se esclareció que el contrato establecido entre el Ministerio de Transportes y Metro, si la tarjeta no se utiliza durante dos años, el dinero cargado caduca y no es reembolsable. Ante esto, el consumidor pierde completamente el monto ya que éste no se devuelve y tampoco se puede transferir a otra cuenta.

En entrevista con CHV Noticias, el presidente de la Conadecus, Hernán Calderón, explicó que “no tenemos conocimiento” de a dónde se va el dinero perdido porque “se supone que el recaudador los debiera tener y si no los tiene tendrá que decirnos a qué se destinaron, en qué se utilizaron y en qué entidad está“.

Lee también: Presidente Conadecus tras demanda a Metro por saldo Bip!: “Operó un sistema de caducidad fuera de la legalidad”

Desde el Metro de Santiago explicaron que “el procedimiento de suspensión y caducidad de las cuotas de transporte de la tarjeta Bip! corresponde a una definición del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que se encuentra publicado en la web www.tarjetabip.cl“.

En ese sentido, aseveraron que “Metro sólo está a cargo de realizar la administración de la tarjeta Bip!, por lo que no define sus reglas de funcionamiento. Del mismo modo, no es dueño de los fondos”.

“En consecuencia, los montos que corresponden a caducidad por no uso, tampoco quedan en sus cuentas“, concluyó la empresa de transporte público.

Aunque cabe recalcar que esta situación también “se aplica en el biotren en Concepción, el tren a Rancagua, Nos”, dijo Calderón, añadiendo que “todo el sistema de transporte público se transformó en una situación abusiva donde el estado impone caducidad”.

Lee también: Vuelve a ser de un 100%: ¿Cuándo pagan el IFE Universal de octubre?

Cómo revisar el saldo de tu tarjeta

En el marco de esta situación, hay un simple paso que permitirá que conozcas tu saldo y cuándo fue tu último movimiento, considerando que el vencimiento de las tarjetas ocurre en un plazo de dos años después de su último uso.

Para descubrir lo anterior, es necesario ingresar sitio web www.tarjetabip.cl en la sección Consulta Saldo y Movimientos.

Dentro de dicha plataforma, se debe digitar el número de la tarjeta y los caracteres de la imagen. Luego hacer click en Ingresar y se desplegará la información solicitada.