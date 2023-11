Cecilia Bolocco recuerda su primera participación en la Teletón: Cantó en la edición de 1988

Este sábado Cecilia Bolocco se hizo nuevamente presente en la Teletón 2023, aunque en esta ocasión recordaron la edición del año 1988 de esta cruzada, instancia donde la Miss Universo fue invitada por primera vez al escenario. “Hay que ser valiente para cantar en la Teletón en vivo sin ser cantante“, comentó divertida al rememorar su interpretación de Anything for you. “Me gusta la inocencia y la fragilidad de esa Cecilia primera. Súper nerviosa”, comentó agregando que era “era una niña amorosa tratando de cantar”. Revisa aquí su presentación.