“Bronca”: Lali Espósito explicó por qué no pudo presentarse en la Teletón 2023

La cantante Lali Espósito explicó en su cuenta de Instagram las razones por las cuales no se presentó en el cierre de la Teletón 2023, donde estaba confirmada y cuya presentación se dio de baja a último minuto.

Las razones de por qué no se subió al escenario desataron una ola de rumores durante la noche, que Espósito tuvo que desmentir, puesto que sus fans esperaron durante horas en la fila para entrar a la Quinta Vergara y se retiraron pasada las dos de la mañana del recinto, sin ninguna explicación.

¿Cuáles fueron las razones?

“Me tocaba cantar en la Teletón sobre el final, estábamos todos listísimos, yo listísima (…) Puede haber retrasos, puede haber errores técnicos”, explicó la cantante, quien además ofreció disculpas a sus fanáticos, quienes estuvieron desde temprano haciendo fila.

Espósito señaló que los problemas comenzaron cuando se empezó a atrasar la transmisión.

“Cuando llegamos al escenario, listísimos, repito, para salir a cantar, mi equipo, que tenía que chequear que todo esté ok para que yo salga a cantar se encuentra con que no sólo no teníamos los minutos que habíamos pedido para chequear todo, sino que los minutos eran casi nulos”, explicó.

Del mismo modo también comentó que hubo otra serie de problemas técnicos que interferían en el correcto desarrollo de la presentación que ella y su equipo habían preparado: “Nos vamos tristes, no voy a mentir”, expresó.

Lali consoló a sus fans:

Finalmente, la artista consoló a sus fanáticos asegurando que van a haber más instancias donde ella pueda cantar en nuestro país e hizo un llamado a enfocarse en lo importante: “Se ha superado el número, se ha superado el objetivo este año de la teletón y al final de cuentas es lo único que importa”, sentenció.

El enojo de sus fanáticos al salir de la Quinta Vergara sin una explicación detallada de por qué no había llevado a cabo su show, sólo aumentó cuando su club de fans se encontró con ella a las afueras del anfiteatro, video que subieron a su cuenta de X, donde Lali les explicó que había volado a las 6 de la mañana desde Buenos Aires para llegar y les pidió disculpas por los inconvenientes, con evidente tristeza en su rostro.

