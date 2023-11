Máximo Bolocco y Laura de la Fuente visitaron Teletón y recordaron rehabilitaciones: “Quedé boquiabierto”

Laura de la Fuente y Máximo Bolocco visitaron la Teletón por primera vez este jueves y juntos recordaron sus respectivas rehabilitaciones.

Y es que la hija de Cristián de la Fuente y Ángelica Castro, y el hijo de Cecilia Bolocco, se sumaron a la cruzada solidaria y recorrieron las instalaciones con Joseph Rivas, conocido como el “Chico Eléctrico” y ex paciente del recinto.

Allí, Máximo recordó cuando estuvo internado en el Hospital Saint Jude (Memphis, Estados Unids) en 2018, cuando fue intervenido por un tumor cerebral.

“Quedé boquiabierto con todo lo que tienen acá, fascisnado. Apenas entré me recordó al Saint Jude, hasta el piso, y por la tecnología que se aprecia. Muy orgulloso de que esto exista en Chile y lo que han construido, no pensaba que era un centro tan potente”, dijo a LUN.

En esa línea, recordó que “mi recuperación incluyó hacer terapia ocupacional porque perdí fuerza en las manos, aunque podía caminar, pero no podía apoyarme en los talones”.

Por su parte, Laura contó sobre su rehabilitación tras ser baleada en una de sus piernas en un asalto junto a su padre.

“En mi kinesioterapia me ayudó mucho estar con gente que te ayuda a sanar. Hay días que uno obviamente tiene la fuerza y quiere salir adelante, pero hay otros que cuesta un poco más y por eso es importante el ambiente en el que uno está. Hay días que uno tiene mucha frustración, momentos donde decía ‘ya quiero estar caminando'”, recordó.

En ese sentido, la joven confesó que “en la sala de kinesiología pude conectar harto, vi a pacientes haciendo un par de ejercicios que yo también hice. Me emociona, pero aún más ver a quienes han salido adelante y saber que sí se puede gracias a que tenemos Teletón. Fue lindo ver cómo están todos mezclados porque se nota que es un equipo que se apoya”.

“Venir te cambia la perspectiva. Hay muchas personas con fe y esperanza de salir adelante, y eso me toca mucho el corazaón. Me emociona cada sala que he concido”, añadio Máximo.

