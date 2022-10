¡No pierdas la cabeza! Aquí tienes 10 ideas de disfraces simples y originales para Halloween

El tiempo corre rápido y cada vez falta menos para que llegue una de las fechas más deseadas: Halloween.

Si bien para los niños y niñas puede ser una jornada divertida por la recolección de dulces, no son los únicos preocupados por tener un disfraz a la altura.

Con la popularidad que ha alcanzado este día, los más grandes también se suman al desafío creativo de encontrar los mejores disfraces. Aunque con la premura de la cotidianeidad, a veces cuesta idear un traje con anticipación.

Para aliviar esta tensión y ayudarte a encontrar soluciones, te dejamos un listado con 10 ideas de disfraces fáciles y originales para adultos (o jóvenes), y que puedes hacer con elementos que ya tengas en casa.

1.Minion

Estos tiernos personajes de la saga Mi Villano Favorito son bastante populares, tanto así que incluso ya tienen sus propias películas.

Pero más allá de su éxito, el look que tienen es bastante fácil de imitar.

Para eso solo necesitas una jardinera de jeans o azul, una polera o beatle amarillo, y lentes ópticos con marco negro.

Si quieres añadir más detalles al disfraz, entonces puedes utilizar pintura amarilla para cubrir todo tu rostro y guantes negros para tus manos.

2.Animadora

Ya es un clásico pero nunca pasa de moda. Solo necesitas una falda tableada de cualquier color y un top/polera que tenga algún número grande o letras en su centro.

La idea es que ambas prendas combinen en sus colores, pero en realidad puedes mezclarlo como mejor te parezca.

No olvides los calcetines y zapatillas blancas, así como un maquillaje ad hoc con brillos. Para darle el último toque preppy, entonces puedes utilizar pompones para animar.

3.Ángel malo

Quizás este es el atuendo más sencillo del listado, ya que solo necesitas vestirte de negro y hacer o comprar alas negras que puedas utilizar en tu espalda.

Si a eso le quieres dar mayor credibilidad, entonces puedes añadir una aureola negra sobre tu cabeza, la que puedes crear fácilmente con un cintillo.

4.Scooby Doo

Cualquier personaje de la icónica serie animada Scooby Doo sirve para ser imitado.

Entre ellos están Daphne, quien viste un característico vestido morado, pañuelo verde y botas blancas; Wilma, con su beatle naranjo, falda roja, calcetines naranjos, zapatos negros y lentes ópticos.

Pero también se suman Fred, con su camisa azul, sweater blanco, pañuelo naranjo y jeans, además de Shaggy con su polera verde y pantalones color café de corte “pata elefante”.

Y cómo olvidar al propio Scooby. Aunque ojo, su disfraz es más difícil ya que necesitarías vestirte completamente de café, pintar manchas negras en tu cuerpo y usar un collar celeste. Además de comer muchas scooby galletas y resolver misterios.

5.Euphoria

Si bien esta serie tiene muchos personajes, sin duda alguna que los looks más icónicos de Euphoria llegaron de la mano de Maddy y Cassie.

Un ejemplo de esta producción para inspirarse en el disfraz, es la escena en que ambas amigas están en un carnaval y entonces Maddy lanza la siguiente frase: “B*tch, you are my soulmate”.

Para lograr el look, es necesario utilizar un pantalón que en sus caderas tenga aberturas y un top que combine.

El pelo y el maquillaje son trascendentales, por lo que no puedes olvidar el hacerte una cola de caballo y poner muchos brillos en tu cara.

6.Winx

Esta serie de hadas mágicas es una inspiración bastante fácil para tu disfraz. Puedes elegir un total look de diferentes colores, como verde, calipso, amarillo o rosa, el cual solo debes completar con una falda y top del mismo tono.

Para hacer notar que eres una Winx, entonces no pueden faltar tus alas que combinen con el outfit y botas largas ojalá también de color.

7.House of the Dragon

Sin duda alguna que es la producción del momento, pero advertimos que conseguir un traje de época puede ser un tanto más difícil.

Puedes inspirarte en Rhaenyra, Alicent o incluso Daemon para los maquillajes y peinados, pero todo depende del vestuario que utilices.

Si consigues el vestido o conjunto adecuado, entonces solo necesitarás aprender alto valyrio para ser un personaje de la ficción. O simplemente añade un dragón.

8.El diario de la princesa

El diario de la Princesa es una de las películas más recordadas de Anne Hathaway y que nunca pasa de moda.

Pese a que en esta producción utiliza una serie de looks, el más fácil de realizar es el que aparece precisamente en la portada de la cinta, luciendo una corona, lentes de sol y un vestido blanco.

Los audífonos noventeros son un detalle que no se puede olvidar para este disfraz.

9.Troncha Toro

Es uno de los personajes más detestados de la película Matilda pero, al mismo tiempo, el más recordado por su atuendo.

Se trata de la directora de la escuela y tía de la señorita Miel, Troncha Toro, quien es característica por su look deportivo como lanzadora de bala.

Un polerón de color gris, calzas negras, un cinturón ancho café y calcetines blancos, son todo lo que requieres para lograr este disfraz.

10.Niño viral

El niño que baila en una discoteque ya es un fenómeno conocido en redes sociales. Por lo tanto no tengas miedo, de seguro que reconocerán tu disfraz.

Para esto solo necesitas lentes de sol, una polera calipso y chaqueta azul. Lo puedes complementar con un cinturón café, zapatos negros y jeans, además de los infaltables pasos que este pequeño lanza en la pista.