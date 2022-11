¿Adiós Twitter? Este es el motivo por el que la red social del pajarito es trending topic

Un últimatum estaría provocando una crisis sin precedentes en la red social Twitter, luego que cientos de empleados renunciaran a causa de la cultura laboral que su nuevo dueño, Elon Musk, estaría tratando de imponer en las oficinas de la compañía.

Así lo consignó The Verge, uno de los primeros medios en informar que un centenar de funcionarios abandonaron la plataforma tras los cambios en las condiciones de trabajo, como la implementación de extenunantes y prolongadas jornadas, y el fin al teletrabajo.

Es tal la emergencia que empleados aseguran que hay secciones relevantes en las que casi no quedan especialistas. “Conozco seis sistemas críticos que ya no tienen ingenieros“, aseguró un ex empleado a The Washington Post.

Sin embargo, el pasado miércoles, ante las masivas renuncias y el temor de que se suscite un sabotaje por parte de los trabajadores, la empresa cerró sus dependencias de manera inmediata y sin explicar los motivos, marcando un nuevo traspié en la gestión del multimillonario.

“Escuchamos que esto se debe a que Elon Musk y su equipo están aterorrizados de que los empleados vayan a sabotear la empresa. Además, todavía están tratando de averiguar a qué trabajadores de Twitter necesitan cortar el acceso“, señaló la periodista Zoë Schiffer, que ha cubierto de cerca el entramado.

Shiffer agrega que las oficinas se mantendrán cerradas hasta el próximo lunes 21 de noviembre.

“Continúe cumpliendo con la política de la empresa al abstenerse de discutir información confidencial en redes sociales, con la prensa o en cualquier otro lugar”, es parte de un mensaje que habría sido enviado a los funcionarios de la red social.

