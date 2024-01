“Increíble”: Las imágenes que dejó primera edición de Afterlife en Chile

El 2023 se despidió con la primera edición de Afterlife en Chile, evento de música electrónica que prometía una experiencia inmersiva entre los efectos visuales y sonido de última generación, y al que muchos rostros de las redes sociales asistieron.

A contar de las 18:00 horas, empezaron a llegar los asistentes al Hipódromo Chile para el debut de las famosas animaciones en 3D que ha cautivado al público de todo el mundo.

¿Cómo estuvo Afterlife Chile?

Al esperado evento electrónico llegaron ex participantes de Gran Hermano Chile, tales como Ignacia Michelson, Constanza Capelli, Fernando Altamirano, Hans Valdés, Camila Campos y Matías Vega, entre otros.

Asimismo, el lineup estuvo encabezado por los fundadores de Tale Of Us, Colyn, Recondite en formato live, Kasia, Binaryh y Øostil. Además, realizaron la performance especial We Don’t Follow, reconocida a nivel mundial.

La calidad de los Dj’s invitados, así como la escenografía y la pantalla gigante, sorprendieron a muchos y rápidamente se hicieron virales en redes sociales, donde se dejó ver que la calidad de esta primera experiencia en concierto del 2024.

Si bien las entradas partían sobre los $100 mil y las mesas más cercanas al escenario llegaban casi a los $5 millones, los fanáticos de la música electrónica corrieron a comprarlas para presenciar la experiencia audiovisual más grande del mundo.

A continuación te dejamos registros que algunos asistentes dejaron en las redes sociales, intentando traspasar parte del impactante evento de Año Nuevo.

Revisa los registros del evento:

Así recibieron el 2024 en Afterlife Chile

Afterlife fue una cosa increíble

Afterlife fue una cosa increíble

Feliz año ✨

