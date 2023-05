Empresa ofrece $800 mil por ver TikTok: Conoce cómo postular desde Chile en 3 simples pasos

Una agencia de marketing estadounidense ofrece $800 mil por nada más y nada menos que por ver videos en TikTok. ¿La mejor parte? Es posible postular desde Chile.

Se trata de Ubiquitous, una compañía dedicada a crear asesorías y estrategias comunicacionales de la mano de “una red masiva de creadores para desplegar las campañas de influencer más virales, convincentes y basadas en datos”, de acuerdo con su página web.

Es por este motivo, que la empresa se embarcó recientemente en la búsqueda de tres “observadores profesionales” que serán contratados exclusivamente para visualizar contenido y captar tendencias en la plataforma china.

“Estamos dispuestos a pagar a tres personas 100 dólares la hora por una sesión de observación de TikTok de 10 horas para que nos ayuden a descubrir nuevas tendencias emergentes“, señalaron en el anuncio.

The Ubiquitous TikTok Watching Job 2.0 is open to applications for another two weeks! 👀

Click through the thread to read the details and apply at the link below. 👇https://t.co/GE1VAizNCq pic.twitter.com/j8RV55pRo8

— Ubiquitous Influencer Marketing (@Ubiquitous_HQ) May 15, 2023