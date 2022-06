Aserejé cumple 20 años: La historia detrás de la borrachera de Diego que ganó fama mundial

Un 10 de junio, pero de 2002, se lanzó la popular canción Aserejé del grupo español Las Ketchup. Un tema que rápidamente adquirió fama mundial, pero que, en un principio, no se conocían muy bien los detalles de la historia.

Hay que partir contextualizando un poco sobre las protagonistaS de este hit que cumple 20 años. Y es que Las Ketchup son un grupo español de Córdoba, Andalucía conformado por las hijas del guitarrista flamenco Juan Muñoz “El Tomate”.

Así, en 2002 Lucía, Pilar y Lola formaron el grupo y lanzaron su primer álbum, Hijas del tomate, en el que la canción Aserejé se volvió un hit en diferentes partes del mundo. Entre ellas, Chile.

¿De qué se trata la canción?

Desde que salió a a luz en ese minuto, Aserejé se posicionó número 1 en ventas en más de 24 países, llegando a más de 8 millones de copias vendidas, según Los 40 de España.

“Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina van restos de contrabando”, comienza la canción.

“Y donde más no cabe un alma allí mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12, para Diego la canción más deseada. Y la baila y la goza y la canta…”, continúa.

Y es que la letra trata la noche de borrachera y locura de Diego, un joven que decide ingresar a una disco bajo los efectos de las drogas para pedir “el himno de las 12”, es decir, el clásico de The Sugarhill Gang, Rapper’s Delight (1980). Sin embargo, al parecer no la canta muy bien.

“Y aserejé-ja-dejé, de jebe tu de jebere seibiunouva majavi an de bugui an de güididípi”, cantan las españolas haciendo referencia a que el estado de Diego no le permite pronunciar bien las palabras “I said-a hip, hop, the hippie, the hippie, to the hip hip hop-a you don’t stop the rock, it to the bang-bang boogie, say up jump the boogie, to the rhythm of the boogie, the beat”.

Por su puesto, no hay que olvidar el clásico paso de baile que las hermanas popularizaron bajo el ritmo del Aserejé.

