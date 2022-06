“Belleza falsa”, la cuenta de Instagram que compara las fotos de celebridades con y sin retoque

Puede parecer evidente cuando se expone, pero no siempre se tiene en cuenta: No todo lo que aparece en redes sociales es tal como se ve y la vida real puede ser muy diferente. Especialmente si hablamos de las imágenes de las celebridades. Ya sea con maquillaje o retoque con programas de edición, muchas veces las personas fuera de Instagram no son iguales a como aparecen en las fotografías que desean compartir.

Y eso es lo que intenta recordar una cuenta de Instagram llamada “Belleza Falsa”, la que se encarga de realizar comparaciones de fotos de estrellas del mundo del espectáculo e influencers con y sin edición de sus imágenes.

Jennifer Lopez, Madonna, Rosalía, Emily Ratajkowski, Estér Expósito y Kendall Jenner son algunas de las las celebridades que han aparecido en la cuenta.

Si bien en algunos casos es evidente que se trata de un mal ángulo de la cámara o del paso del tiempo, en la mayoría se nota la franca modificación de los rostros y cuerpos, estableciendo parámetros de belleza inalcanzables y que buscan acercarse a los establecidos cánones de occidente.

Junto a esto, llama la atención que las elegidas sean justamente sólo mujeres, ya que los hombres también realizan alteraciones en sus fotos por los mismos motivos.

No obstante, bajo los estándares estéticos que se han normalizado bajo la cultura patriarcal, las imposiciones culturales han sido más severas con las mujeres: Desde la exigencia implícita de la eterna juventud a ciertos cuerpos que se espera mantengan toda la vida.

Estas imposiciones tienen efectos tanto psicológicos -ya sean normalizados o que generen problemas que pueden provocar gran dolor- como conductuales, y la imagen que se busca proyectar en redes sociales muchas veces es un reflejo de aquello.

Revisa acá algunos ejemplos.

Kendall Jenner

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por “Belleza falsa” (@bellezafalsa)

Gigi Hadid

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por “Belleza falsa” (@bellezafalsa)

Madonna

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por “Belleza falsa” (@bellezafalsa)

Emily Ratajkowski

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por “Belleza falsa” (@bellezafalsa)

Rosalía

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por “Belleza falsa” (@bellezafalsa)

Ester Expósito

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por “Belleza falsa” (@bellezafalsa)

Varias celebridades