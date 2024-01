Científicos chilenos revelan el misterio de las nubes que rodean la galaxia

Los investigadores de la Universidad de Chile, Andrea Afruni, Sebastián Lópe, Pratyush Anshul, junto con Nicolás Tejo de la Universidad Católica de Valparaíso y Diego Portales de la Universidad Católica de Chile, encabezaron un estudio innovador, publicado en la revista Astronomy and Astrophysics, que desentraña misterios sobre las nubes que rodean galaxias.

El análisis detallado de tres galaxias, realizado mediante el Very Large Telescope (ESO) en el desierto de Atacama, proporcionó datos fundamentales sobre el tamaño y la física de estas atmósferas cósmicas.

¿De qué trata el descubrimiento?

Andrea Afruni, investigador postdoctoral del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile y autor principal del trabajo, destaca:

“Descubrimos, por primera vez, cuál es el tamaño típico de estas nubes, dando un gran paso adelante en nuestra comprensión de cómo son las atmósferas de las galaxias”.

A lo largo de décadas, los astrónomos han reconocido la importancia de las nubes de gas en la evolución galáctica, pero la dificultad para observarlas directamente limitó la comprensión de estas “atmósferas galácticas”. El reciente estudio liderado por científicos chilenos representa un avance crucial en esta área.

¿Cuál es su importancia?

Sebastián López, académico del DAS de la Universidad de Chile, coautor del artículo y líder del grupo ARCTOMO explica la relevancia del descubrimiento:

“Sabiendo cuáles son los tamaños de las nubes, podemos entender mejor cuál es la física que hay detrás de ellas (¿cómo se forman?, ¿cómo circulan?) y, finalmente, cómo influyen en la evolución de las galaxias”

La investigación se centró en el análisis pormenorizado de tres galaxias mediante el Very Large Telescope (ESO), ubicado en el desierto de Atacama.

“El gas es muy difícil de observar y, por tanto, resulta complejo de analizar. Las predicciones de los modelos teóricos no son exactas, dado que la física que subyace a la formación y evolución de estas nubes es muy compleja“, señala Andrea Afruni.

El estudio contó con la colaboración de Pratyush Anshul, alumno de doctorado del DAS y Nicolás Tejos, académico del Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; quienes utilizaron la técnica de ‘tomografía de arcos-gravitacionales’ para obtener mediciones detalladas de las nubes alrededor de galaxias lejanas.

El futuro de las galaxias estudiadas

El próximo capítulo de esta investigación apunta a ampliar la muestra de galaxias estudiadas y emplear modelos más avanzados para entender con mayor profundidad el movimiento y la interacción de estas nubes con las galaxias.

Los resultados detallados de este estudio se dieron a conocer en el artículo Directly constraining the spatial coherence of the z ~ 1 circumgalactic medium (Limitando de forma directa la coherencia espacial del medio circungaláctico a z ~ 1) de la revista Astronomy and Astrophysics.

