Comercial de popular cerveza chilena en Star Wars se viralizó mundialmente y reventó las redes

Una particular campaña publicitaria se volvió viral internacionalmente y lo que llama la atención en redes son varias cosas: ¿El producto? Una popular cerveza chilena, la que apareció en varias escenas de Star Wars durante su emisión en nuestro país entre 2003 y 2004.

Puede parecer ahora algo que carece de contexto, pero resulta que así fue también en aquella época. Se trató de una idea que se concretó sin tener la autorización de la productora Lucasfilm, que está a cargo de la saga.

Around 2003 in Chile, when the original trilogy of Star Wars began airing on television there, they did this funny thing to avoid cutting to commercial breaks. They stitched the commercials into the films themselves. Here is one of them, with the English dub added in. pic.twitter.com/wC7N2vPNvv

