De Pisco Sour a Piña Colada: 5 Recetas de cócteles ideales para Navidad

El calor del verano encuentra su contraparte perfecta en estos 5 cocteles refrescantes ideales para la temporada navideña.

Desde el icónico Pisco Sour, que mezcla la calidad del pisco con el toque cítrico del limón, hasta la exquisita Piña Colada que nos transporta a las cálidas playas de Puerto Rico. Cada trago es una experiencia única.

Descubre la historia detrás de cada receta y prepárate para brindar con estilo y sabor en estas festividades.

1) Pisco Sour

El pisco sour, elaborado a partir de uvas, ostenta una calidad equiparable a destilados internacionales como el tequila y el whisky. La denominación de esta bebida surge de la combinación de las palabras “pisco” y “sour”, esta última aludiendo a cócteles que incorporan limón.

Ingredientes

1 1/2 taza de jugo de limón

2 tazas de pisco

3/4 taza de azúcar granulada

1 taza de hielo

Azúcar para decorar las copas

Preparación

Coloca todos los ingredientes en la licuadora y bate durante 1 minuto. Vierte azúcar en un plato. Humedece los bordes de una copa con agua y pásalos por el azúcar. Sirve la mezcla de la licuadora en cada copa.

2) Ramazzotti Spritz

El farmacéutico milanés Ausano Ramazzotti fue el pionero de este cóctel en 1815, creando sus primeras mezclas en su tienda de hierbas, plantas medicinales, vinos y licores. Contiene propiedades digestivas, es ligero y de bajo contenido calórico. El distintivo color rosado intenso y su agradable aroma provienen de su elaboración con flores de hibisco y azahar, que actúan como antioxidantes.

Ingredientes

Hielo

Ramazzotti

Espumante

Agua mineral con gas (opcional)

Rodaja de naranja

Arándanos o frambuesas

Preparación

En una copa, añade abundante hielo. Sirve en proporciones iguales, primero el Ramazzotti y luego el espumante. Agrega un chorrito de agua mineral con gas y mezcla. Decora con una rodaja de naranja y bayas al gusto.

3) Mojito

El Mojito, cóctel emblemático de Cuba, tiene sus raíces en una bebida medicinal británica llamada Drac o Draque, atribuida al corsario británico Richard Drake. La fama de esta bebida se consolidó gracias al escritor Ernest Hemingway, quien en su múltiples viajes a la isla inmortalizó la frase “My Mojito in la Bodeguita, My Daiquiri in la Floridita,” referenciando sus experiencias en dos icónicos lugares de La Habana Vieja.

Ingredientes

1 cucharada de azúcar

Jugo de medio limón

Hojas de menta fresca

1/4 taza de ron blanco

3 cubos de hielo

1/2 taza de agua mineral

Ramitas de menta fresca para decorar (opcional)

Rodajas de limón para decorar (opcional)

Preparación

En un vaso, mezcla las hojas de menta con el jugo de limón y el azúcar. Añade el ron y los cubos de hielo. Vierte el agua mineral y revuelve. Decora con una ramita de menta y una rodaja de limón.

4) Caipiriña

La caipiriña, surgida en el siglo XIX, fusiona la historia de la esclavitud y la plantación de caña de azúcar en Brasil. La palabra proviene de “caipira”, rural, y “Curupirinha”, genio del bosque, reflejando la transformación mística que sugiere el abuso de esta bebida.

Ingredientes

3 limones de Pica, cortados en cuartos

3 cucharadas de azúcar

3/4 tazas de Cachaça (o sustituir por ron blanco)

Hielo molido

Preparación

En un vaso mediano, coloca los limones de Pica y el azúcar. Machaca los limones para extraer todo el jugo. Llena el vaso con hielo molido y añade la Cachaça (o ron blanco). Decora con una rodaja delgada de limón de Pica.

Datos adicionales

Experimenta reemplazando la Cachaça con ron blanco, vodka, tequila o sake. Prueba otras variantes de Caipiriña con frutas como mango, piña, maracuyá o kiwi

5) Piña Colada

La Piña Colada, originaria de Puerto Rico en 1954, fue creada por el barman Ramón “Monchito” Marrero del Hotel Caribe Hilton. Esta refrescante bebida se convirtió en un símbolo de la isla. Aunque la versión clásica lleva ron, puedes experimentar con vodka usando las mismas medidas.

Ingredientes

60 cc de Crema de coco

200 gr de Coco Rallado Blanco

100 cc de Ron Blanco

100 cc de Jugo de piña

6 cubos de Hielo

3 pistilos de Azafrán

Preparación

En una licuadora, combina el ron, la crema de coco, el jugo de piña, el Coco Rallado Blanco y los cubos de hielo. Mezcla hasta obtener una consistencia homogénea. Sirve la mezcla bien fría en una copa y decora con un toque de Coco Rallado Blanco y 3 pistilos de azafrán (opcional).

Datos adicionales

También puedes probar con Malibú, un ron con sabor a coco, o incluso hacer una versión sin alcohol usando leche de coco en lugar de ron.

