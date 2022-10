¿Cada vez más solos? Los humanos tenemos menos amigos que nunca, según estudio

Una verdadera pandemia de soledad estaría atravesando el ser humano. Así lo indica El estado de la amistad americana: Cambios, desafíos y pérdidas, un estudio realizado por el Centro de la Vida Americana y que se viralizó recientemente en redes sociales.

“Los indicios sugieren que el papel de los amigos en la vida social estadounidense está experimentando un pronunciado declive“, dice la encuesta. De acuerdo con los autores, “los estadounidenses afirman tener menos amistades íntimas que antes, hablar con sus amigos con menos frecuencia y confiar menos en sus amigos como apoyo personal“.

Los impactantes hallazgos se hicieron a partir de entrevistas a 2.019 estadounidenses, de 18 años en adelante y de los 50 estados de EE.UU.

De ellos, casi la mitad (el 49%) declaró tener menos de tres amigos íntimos. Eso supone un aumento de casi el doble con respecto a 1990, cuando un 27% de los estadounidenses tenía tres o menos amigos íntimos.

También, en ese año, el 33% de los encuestados declaró tener 10 o más amigos íntimos. En 2021, en cambio, solo un 13% del total afirmó tener esa cantidad de personas cercanas.

Por si fuera poco, un alucinante 12% de los entrevistados afirmó no tener ningún amigo hoy en día, cuatro veces más que hace 30 años, según la encuesta.

Y, aunque los culpables podrían ser varios, el impacto de la pandemia y una sociedad cada vez más digitalizada podrían ser algunos de los motivos que han provocado esta plaga de falta de amigos.

