¡Bombazo! Filtran lo que serían las primeras imágenes del GTA 6: ¿Qué contienen los 3 GB de archivos?

¡Se acabó la espera! O, al menos, los fanáticos podrán tener un pequeño adelanto de lo que será la sexta edición de Grand Theft Auto (GTA VI) luego de una filtración sin precedentes de presuntos prototipos del videojuego.

Según trascendió inicialmente en redes sociales, fueron más de 3 gigabytes con 90 archivos, imágenes y videos de una versión de 2019 del juego (justo antes de que su realización se reiniciara por completo en 2020 de acuerdo a rumores).

La filtración se trata de una auténtica pesadilla para Rockstar Games, pues la última versión de uno de los juegos más vendidos en la historia fue lanzada en 2013 y, desde entonces, la compañía ha trabajado en la nueva entrega de la manera más hermética y reservada posible.

El material fue distribuido en GTAForums por un usuario que se hace llamar “teapotuberhacker” y que, al parecer, fue el mismo que habría ingresado a los servidores de Uber durante esta semana.

Aunque en un principio se dudó de la procedencia del material, el periodista estadounidense Jason Shcreier, de Bloomberg, confirmó que efectivamente son archivos correspondientes a la etapa de desarrollo del juego.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022