Halloween: 10 disfraces sencillos y que puedes crear sin mucha inversión

El aire se llena de magia y misterio mientras nos acercamos a la noche de Halloween, y con ella llega la emoción de elegir el disfraz perfecto.

Este año, las tendencias nos llevan por un viaje lleno de nostalgia y creatividad, donde cada quien busca originalidad pero ser parte de lo que está en boga.

Este Halloween, deja volar tu imaginación y elige el disfraz que refleje tu personalidad y estilo. Ya sea que optes por la nostalgia de Barbie o la magia de un hada, asegúrate de añadir tu toque único para hacer que tu disfraz sea inolvidable.

Aquí te presentamos los disfraces más populares y fáciles para que destaques en cualquier fiesta:

Barbie

Inspirado en la película de Greta Gerwig, el disfraz de Barbie es una elección popular este año. Desde la versión clásica hasta la interpretación moderna de Margot Robbie, este disfraz es versátil y se adapta a todos los estilos.

Princesa

El encanto de las princesas de Disney nunca pasa de moda. Un vestido clásico o ser más creativo con un vestuario de segunda mano. Un look que se complementa con un maquillaje sutil y una tiara para brillar como la realeza.

Hombre araña

El héroe arácnido de Marvel sigue siendo una opción popular para todas las edades, nunca pasa de moda. Ya sea con un disfraz auténtico o una versión inspirada en los colores icónicos, Spider-man o el Hombre Araña te hará destacar en la multitud.

Bruja

El clásico disfraz de bruja es fácil de crear y siempre efectivo. Con ropa negra, un sombrero, guantes largos y un maquillaje que resalte tus rasgos, puedes conjurar un look espeluznante y elegante, además agregas unos hechizos que te inventas para darle más carácter.

Hada

Inspírate en personajes como Tinkerbell y deja volar tu imaginación. Un vestido corto, falda o top, junto con una corona de flores y orejas a juego, te transformarán en un ser mágico.

Merlina Addams

El regreso de Merlina Addams gracias a la serie de Netflix la ha convertido en una opción popular este año. Puedes personalizar tu disfraz tomando inspiración de la versión interpretada por Jenna Ortega, agregando tu propio toque gótico y oscuro.

Dinosaurio

Para aquellos que buscan simplicidad y diversión, el disfraz inflable de dinosaurio es la elección ideal. Sin necesidad de maquillaje complicado ni vestimenta elaborada, este disfraz se roba el espectáculo con su encanto peculiar. Están aquellos que los venden listos o puedes usar una máscara que te tape la cara.

Vaquero/a

Inspírate en personajes como Woody y Jesse de Toy Story o en los vaqueros clásicos de las películas del oeste. Un conjunto sencillo de camisa a cuadros, jeans azules y botines marrón, acompañado de un sombrero, te transformará en un auténtico vaquero.

Ninja

El disfraz de ninja es atemporal y fácil de crear. Con ropa negra y una tela que cubra parte del rostro, puedes canalizar tu espíritu guerrero. Completa el look con un cinturón de color y accesorios como espadas de juguete.

Conejo

Inspirado en el clásico look de conejita, este disfraz es una opción encantadora y coqueta. No necesitas ser literal; toma inspiración en personajes como Regina George de Mean Girls (2004) para crear un look moderno y elegante.

