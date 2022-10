Descubre cómo lograr un maquillaje full tendencia para este Halloween

Las redes sociales se han convertido en nuestro salvador a la hora que de tutoriales se trata, especialmente en plataformas como YouTube y TikTok.

A solo días de celebrar Halloween esta ocasión no será diferente para buscar ideas de maquillajes que podrán utilizar el próximo 31 de octubre.

En este sentido, varias cuentas grafican cómo puedes obtener un lindo y fácil maquillaje sin requerir de excesivas herramientas para lograr un look moderno y a la moda.

Tal como es el caso de la usuaria de TikTok Nicolle Chang, quien posee varios videos en los que muestra a sus seguidores a maquillarse como un payaso, una coqueta gata o una “telaraña glam”.

Otro ejemplo lo puedes encontrar en la cuenta de @bymoniquepineda, quien paso a paso te enseña cómo sumar a tu disfraz un discreto, pero lindo make up.

Si lo tuyo es ser autodidacta puedes ingresar a Pinterest, donde encontrarás varias ideas interesantes que puedes replicar en este próximo festejo. Solo debes escribir en el buscador “tutoriales de maquillaje para Halloween” y se desplegarán cientos de posteos como los siguientes.

Por su parte, la plataforma de Instagram no se queda atrás, allí también podrás encontrar diversas ideas para sumar a tu look. Como en el perfil de Sophie Baverstock una de las ganadoras de Glow Up, reality disponible en Netflix que sigue la carrera de varios maquilladores.

Si quieres ir más allá y replicar maquillajes cómo los de El Juego del Calamar; las siempre glam, Catrinas mexicanas o el clásico Dementor de Harry Potter. Los siguientes videos te ayudarán a lograrlo.

El Juego del Calamar

Catrina mexicana

Dementor