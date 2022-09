Festival de Viña y un telegrama: La historia detrás de La Consentida, una cueca infaltable en Fiestas Patrias

“Eres la consentida, mi vida. De noche y día”. Probablemente, esta frase resonará a lo largo del país en estas Fiestas Patrias. Y es que La Consentida, tema compuesto durante la década de 1960, sin duda es una de las canciones infaltables en cada 18 de septiembre.

Jaime Atria Ramírez (1919-1984) fue el autor de este verdadero himno, con el cual incluso ganó la categoría folclore en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en 1961.

Sin embargo, la voz de Atria nunca estuvo presente en las interpretaciones, ya que generalmente era un tema cantado por mujeres. Así ocurrió con Olga Escobar y Estampas Criollas en el certamen viñamarino y, años más tarde, Silvia Infantas y los Cóndores plasmó la obra en su long play Rosita de Cachapoal (1964).

Precisamente esta última cantora, ganadora del Premio a la Música Nacional 2016, fue quien plasmó la versión que escuchamos en cada festividad dieciochera.

“Es una cueca muy amorosa, que le gusta tanto a la juventud como a la gente de edad. Es una cueca que le gusta a todo el mundo y que, hasta la fecha, dicen ‘La Consentida’ y dicen ‘qué linda'”, señaló Infantas en entrevista con radio Cooperativa (2013).

Amor de amores

La historia detrás de esta emblemática canción está relacionada a una mujer, a quien Jaime Atria conoció cuando tenía 27 años.

Se trata de Alicia Rosselot, quien se convirtió en su primera esposa y madre de ocho hijos en común. En un segundo matrimonio, Atria tuvo una hija más: Magdalena Atria Spöerer, vocalista del dúo Delisse.

Tanto sus hijas como Alicia fueron importantes para el compositor fallecido en 1984 producto de un cáncer. Sin embargo, todo indicaría que La Consentida fue dedicada a su primera esposa.

Así quedó expresado por Rosselot en entrevista con el programa Do Remix (2012) de TVN: “Hasta donde sé, yo era, pero que me conste o que hayan otras consentidas por ahí escondidas, no sé”, dijo entre risas.

Lo anterior fue reforzado recientemente por el hijo del músico, Jaime Atria Rosselot, quien en conversación con el Canal TVR, señaló que “mi papá cuando participó en el Festival de Viña (1961), nosotros estábamos en Papudo con mi madre escuchándolo en radio“.

“Ganó mi papá y en esa época no existía el móvil ni las llamas telefónicas inmediatas. Recuerdo que en Papudo había un solo teléfono y existía el telegrama”, contextualizó.

En ese contexto señaló que, luego de conocer su padre había ganado la competencia, llega una persona a su casa. “Un señor llega a la puerta y llega un telegrama dirigido a mi mamá, que decía ‘recuerde que usted es mi consentida'”, relató.

El documento fue dado a conocer por Alicia en entrevista con TVN, donde se puede ver el mensaje y el timbre con fecha correspondiente a febrero de 1961.