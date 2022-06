Índice de Masa Corporal: “El exceso de peso no siempre es indicativo de obesidad”

El Índice de Masa Corporal (IMC) es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la estatura en metros.

De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el IMC “es un método de evaluación fácil y económico para la categoría de peso: bajo peso, peso saludable, sobrepeso, y obesidad”.

Sin embargo, este método es cuestionado por muchos especialistas, quienes aseguran que este indicador no puede analizar y/o definir el estado de salud de una persona o si padece de obesidad, por ejemplo. Para ello, se requieren estudios complementarios que arrojen resultados más específicos.

“El IMC se usa ampliamente para hacer la evaluación nutricional. Pero este no debería utilizarse por sí solo, ya que con este indicador no tenemos el detalle de la masa grasa y muscular de las personas”, afirmó Bernardita Vignola, nutricionista de la Clínica Santa María.

La especialista aclaró a CHV Noticias que el IMC sirve como un indicador para estudios poblacionales y determinar el estado nutricional de un grupo de personas, no de un individuo.

“A nivel individual el IMC no se puede usar como único indicador. Por ejemplo, un físico culturista que pesa 100 kg y mide 1.70, tiene un IMC de 34.6. Estos resultados significan que tiene obesidad. Sin embargo, este deportista tiene solo un 5% de grasa, por lo tanto su exceso de peso es por su masa muscular y no por grasa, por ende no tiene sobrepeso”, explicó la nutricionista.

Vignola advirtió que “no podemos hacer suposiciones en base al IMC” y aclaró que “puede pasar al revés también, paciente con estado nutricional normal pero con porcentaje alto de grasa”.

En este sentido, insistió: “Una persona que come sano, realiza deporte, tiene un alto porcentaje de masa muscular, y su IMC es alto, no podemos clasificarlo como tal, ya que realmente no tiene obesidad o sobrepeso”.

Por esta razón, la especialista destacó la importancia de complementar el IMC con un estudio de composición corporal, con el objetivo de saber “cómo se distribuye ese peso (agua, grasa, músculo)”.