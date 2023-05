“Tengo un poco de susto”: Bailarina de polémico show en Cesfam acusó dramática situación tras su presentación

Una delicada situación es la que está viviendo Johanna Cares, la bailarina que se hizo viral luego de realizar una polémica presentación en un Cesfam de Talcahuano.

En los últimos días, la joven ha compartido a través de Instagram capturas de pantalla de amenazas que le llegan por parte de desconocidos que la critican por su baile.

“Una cosa es que no te parezca adecuado el lugar, el contexto en donde se haga un baile, pero algo muy distintos es denostar a alguien, tratarla con violencia porque no estás de acuerdo con lo que hace? No lo acepto y no lo tolero“, escribió en una de sus historias.

Y sumado a esto, durante este lunes, la bailarina compartió un video en el que cuenta una situación de muy mal gusto de la que se dio cuenta recientemente.

“Tengo un poco de susto por mi integridad física en este momento. Yo no sé si alguien pueda hacerme algo en la calle solo por el hecho de lo que pasó. Me da como un poco de susto”, dijo a través de una historia.

“Hay gente que está vendiendo fotos de no sé quién y está ofrenciéndolas como si fuese yo. No les compren porque no soy yo”, señaló.

“Si alguna vez se me llega a ocurrir la idea de vender pack, hacer videos, lo que sea, lo voy a promocionar por acá. No les compren cosas a gente que dice que soy yo. No soy yo, es imposible que sea yo. Nunca me he sacado fotos de ese tipo“, aseguró en su red social.