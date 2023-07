¿Fin al pajarito de Twitter?: Elon Musk prepara nuevos cambios en la red social

Elon Musk es el actual dueño de Twitter, y desde que compró la red social ha realizado varios cambios y reestructuraciones, entre los que se destacan el despido de más de 3.700 trabajadores, lo que incluyó a directores de alto rango como el exCEO Parag Agrawal.

Al parecer esta vez el cambio irá enfocado en el famoso logo del pajarito que identifica a Twitter, al menos así lo dio a entender en esta misma red social con el mensaje: “y pronto nos despediremos de la marca de Twitter y, poco a poco, de todos los pájaros”

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023