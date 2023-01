¡Adiós al orden! Marie Kondo se rindió y confesó por qué ni ella sigue sus recomendaciones

Cuando dicen “ordenemos la casa” hay una persona en la que muchos pensamos de inmediato: Marie Kondo.

A punta de disciplina, la “reina de la limpieza” se ganó ese título con sus siempre acertados consejos sobre organización.

Sin embargo, la consultora japonesa se rindió y hace poco confesó que su casa está más desordenada tras la llegada de su tercer hijo.

A través de su página web, la presentadora de televisión reflexionó sobre la maternidad y afirmó que se había “relajado” a la hora de ordenar después del nacimiento de su tercer hijo en 2021

“Justo después de que naciera mi hija mayor, me sentí incapaz de perdonarme a mí misma por no ser capaz de llevar mi vida como antes. Pero, con el tiempo, me fui relajando y, después de dar a luz a mi segunda hija, abandoné por completo mi necesidad de perfección”, escribió.

“Estoy más ocupada que nunca después de tener a mi tercer hijo, así que ya acepté que no puedo ordenar todos los días, ¡y eso está bien!”. añadió Kondo.

En esa línea, la autora asiática reconoció que “mi casa está desordenada, pero la forma en que estoy empleando mi tiempo es la correcta para mí en este momento y en esta etapa de mi vida”.