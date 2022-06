Marsha P. Johnson: Quién es la mujer transgénero que inspiró el orgullo LGBT

Estamos en el mes del orgullo. Uno en el que se busca conmemorar, a través de diferentes manifestaciones y actividades, los derechos y el respeto a las personas que pertenecen a la diversidad sexual.

Sin embargo, esta conmemoración tiene su origen en una mujer afroamericana transgénero llamada Marsha P. Johnson, quien fue una activista por los derechos de la comunidad LGTB (Lesbianas, Gays, ​ Bisexuales y Trans).

¿Quién fue Marsha P. Johnson?

Marsha P. Johnson inspiró la conmemoración del mes del orgullo. La letra P en su nombre significa “Pay It No Mind” (no le hagas caso), frase que se convirtió en su sello.

Nació bajo el nombre de Malcolm Michael Jr. el 24 de agosto de 1945 en New Jersey, Estados Unidos, y su infancia estuvo marcada por la religión cristiana, según detalla el sitio Su Historia es la Nuestra.

Se inició en el mundo del travestismo a una edad muy temprana, pero fue corregida rápidamente. Posteriormente se fue a vivir a Nueva York, donde luchó por sobrevivir, teniendo que prostituirse, hasta que se convirtió en una reconocida Drag Queen.

Además, era reconocida por utilizar sombreros extravagantes y joyas glamorosas.

¡Feliz mes del #pride !

Este mes es de celebrar pero también de recordar a quien nos hizo visibles Marsha P. Johnson. ✨

#PrideMonth #loveislove pic.twitter.com/NtvKQeKS5c — HumanMx (@HumanMx_Oficial) June 1, 2022

Manifestaciones

En 1969, en el bar Stonewall Inn de Nueva York, la policía arrestó a diferentes personas pertenecientes a la comunidad, por lo que Marsha y sus amigas comenzaron a manifestarse y realizar algunos disturbios con los que alegaban la discriminación que sufrían.

Lo anterior se puede considerar como uno de los inicios de la lucha por los derechos homosexuales.

Al año siguiente, en 1970, Marsha se trasformó en una de las caras visibles de la primera marcha por el orgullo y la liberación homosexual. Junto a su amiga Silvia Rivera, cofundó Street Transvestite Action Revolutionaries (STAR), cuyo fin era ayudar a los miembros de la comunidad que estuvieran en situación de pobreza extrema.

Por cierto, JAMAS olviden gracias a quienes inició todo esto, Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera quienes comenzaron y lideraron por años la lucha por los derechos de las personas LGBTQ pic.twitter.com/Rj5wfLTLsj — some gay nerd 🍂 (@SciPear) June 1, 2022

Fotografiada por Andy Warhol

En 1975, Marsha fue fotografiada por Andy Warhol para una serigrafía llamada “Señoras y caballeros”, en la que se presentaban Drag Queens negras y latinas, según se detalla en Revolver Warhol Gallery.

Además, durante los 80 fue parte del movimiento ACT UP, el que buscaba visibilizar el SIDA para conseguir leyes en favor de las personas contagiadas con VIH.

El 6 de julio de 1992, a los 46 años, Marsha fue encontrada sin vida en el río Hudson y la policía cerró al casó como un “suicidio”, negando que la familia pudiera ver su cuerpo. Sin embargo, ellos y diferentes miembros de la comunidad iniciaron manifestaciones para reabrir la investigación. Así, en 2012, se indicó que podría haber sido un posible homicidio, aunque no hay imputados.