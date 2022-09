“Y yo reiniciando el celular”: La ola de memes por la caída de Instagram

Cuando de redes sociales se trata, Instagram es una de las preferidas de los usuarios.

Con fotos, stories y hasta reels, es una de las más utilizadas a diario por los internautas.

Por eso, cuando deja repentinamente de funcionar provoca alarma en quienes la prefieren.

Eso fue lo que precisamente ocurrió este jueves, ya que la app de Instagram comenzó a presentar intermitencias.

Usuarios reportaron que al momento de intentar abrir la red social, esta se cerraba sola, una y otra vez.

Por esa razón, se volcaron a Twitter a comentar lo sucedido, compartiendo también creativos memes al respecto.

People coming to Twitter to check whether Instagram is down again! #Instagramdown pic.twitter.com/pYTPuko1LC

— Patel Meet (@mn_google) September 22, 2022