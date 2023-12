“Mi primera chamba”: Te contamos cómo nació el hit que se hizo viral en 2023

“Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré”. Seguro que has escuchado esta canción en las redes sociales, y en reuniones con amigos y seres queridos.

Pues bien, muchos se preguntan de dónde salió, cuál es el origen y cómo se hizo tan famosa.

Y es que esta creación acompaña todos los videos virales que muestran accidentes laborales, ya sean, grabados con teléfonos móviles o cámaras de seguridad. Todo con un tinte humorístico, claro está.

Pues bien, lo que esconde esta canción, es que nunca fue desarrollada ni interpretada por el verdadero dueño de la voz la protagoniza, el rapero puertorriqueño Eladio Carrión.

Estamos hablando de una pieza de audio realizada con inteligencia artificial (IA), que también utiliza el ritmo de la canción “Si la calle llama” (Remix).

En la canción original, se utiliza esta frase: “Mi primer par de pesos, me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré”.

Si no sabes qué significa “Chamba”, te contamos que es un término utilizado en México para referirse a “Trabajo”. En nuestro país solemos decirle “Pega”.

¿Te imaginas una canción que diga “Mi primera pega, me acuerdo que de la pega yo me enamoré”?.

Tal fue el éxito de la composición que hasta el mismo Eladio Carrión la cantó en sus conciertos, tomándose todo con humor.

¿Quién está detrás de la canción?

Ahora bien, comenzó como un misterio, pero pronto se reveló al creador de este hit artificial. Se trata de un joven de TikTok, que se llama Ignacio Molina, quien en su perfil hace llamados a compartir la canción.

Los que se han molestado con creaciones de la IA

No es un secreto a voces que esta herramienta tecnológica tiene cada vez más presencia en nuestras vidas. Con ella podemos hacer textos (no te preocupes, este artículo está escrito por una persona real), dibujos, videos de personajes reales, canciones, entre otros.

Pero no todos se sienten felices por estas creaciones. De hecho, fue uno de los escándalos más grandes de la música internacional. Todo comenzó cuando se hizo viral una canción creada por el artista-robot y chileno FlowGPT, que imitó la voz de Bad Bunny.

“Sal que te paso a buscar y vámonos a chingar a la orilla del mar. No viene de España, pero es toa’ una Bad Gyal”, dice la intervención del “Conejo Malo” en la canción “NostalgIA”.

Claramente, nada le gustó al puertorriqueño, quien envió un mensaje a sus fans que decía lo siguiente:

