¿Qué hacer con los niños en casa esta Navidad? 10 Actividades ideales para compartir en familia

Junto con las vacaciones de verano, llega la Navidad y los más pequeños están en casa, en muchos casos, buscando cómo ocupar el tiempo libre.

Sin embargo, la temporada navideña, con sus celebraciones y alegrías, se presenta como una oportunidad para generar espacios de creatividad y diversión en casa junto a los consentidos.

Por ello, acá te dejamos una lista de 10 actividades caseras para fomentar la unión, diversión y creatividad infantil.

Construir adornos navideños con material reciclado

Fomenta la creatividad y habilidades manuales de los niños al construir adornos navideños utilizando materiales reciclados. Pintar, cortar y pegar se convierten en actividades divertidas que no solo decorarán el árbol, sino que también crearán recuerdos duraderos.

Compartir y contar chistes navideños a los niños

Aprovecha la diversión de la temporada compartiendo chistes navideños. Ideal para niños de cierta edad, esta actividad no solo sacará risas, sino que también fortalecerá el vínculo familiar a través del humor festivo.

Elaborar postales o tarjetas navideñas para regalar

Un toque personal en regalos es siempre especial. Invita a los niños a participar en la creación de postales navideñas, una actividad que no solo despierta la creatividad, sino que también transmite mensajes afectuosos a amigos y familiares.

Preparar un karaoke de villancicos con los niños

Inicia el día con alegría organizando un karaoke de villancicos. Desde canciones en castellano hasta melodías en otros idiomas, esta actividad mantiene el espíritu festivo y contagia la alegría navideña.

Montar una búsqueda del tesoro

Despierta la curiosidad y aventura de los niños con una búsqueda del tesoro temática navideña. Esconde objetos relacionados con la temporada y crea un mapa o pistas para que los pequeños encuentren el tesoro escondido.

Jugar al juego de las sillas

Revive la diversión de los juegos populares con el clásico juego de las sillas o la versión de “La Silla Musical”. Involucra a todos los miembros de la familia en este evento tradicional que añade emoción a la celebración.

Convocar un concurso de cuentos de Navidad

Sumérgete en la magia de la temporada convocando un concurso de cuentos de Navidad. La tradición de contar historias se mezcla con la creatividad, permitiendo a cada miembro de la familia inventar relatos festivos.

Crear un “Top Chef” navideño con los niños

Cocinar juntos es una actividad que une mucho a las familias. Si es algo que nunca han hecho juntos, es el momento de experimentarlo. Con la cantidad de encuentros que se organizan alrededor de la mesa. ¡Ahora pueden empezar a practicar sus recetas de entradas, platos principales y postres!

Recitar trabalenguas de Navidad

“Rápido corren los renos recorriendo los terrenos”. ¿Crees que es fácil este trabalenguas navideño? Inténtalo nuevamente, pero ahora con rapidez. ¡La cosa cambia! Seguro tienen más por experimentar.

Montar una coreografía

Si en sus venas corre sangre de bailarines, ¡este plan es perfecto para ustedes! Elijan una canción navideña con ritmo, como “All I Want For Christmas is You“, e inventen una coreografía que presentarán en la cena de Nochebuena.

