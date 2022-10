Se ríen de lo que los hace únicos: Los comediantes nacidos en los pasillos de la Teletón

Aceptarse tal cual uno es, sobre todo con lo que no gusta del físico, es una tarea dificilísima, pero que de lograrlo ayuda a ser más feliz. Eso es lo que intentan contagiar con sus shows de stand up comedy dos conocidos comediantes y ex pacientes de la Teletón. Se trata de Óscar Álvarez y Luis Miranda, quienes a través del humor se ríen de lo que los hace únicos. Una cruzada solidaria que se vivirá este 4 y 5 de noviembre.