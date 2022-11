“¡Mmm, qué rico!”: Pangal Andrade revela la particular frase que usa para llamar a su perro Bagual

Pangal Andrade y su perro Bagual son los protagonistas del tercer capítulo de la primera temporada de Mis Mascotas.

En esta tercera entrega, el deportista nacional contó cómo llegó Bagual a su vida, recordó algunos de sus mejores momentos en su casa en el Cajón del Maipo y también reveló cómo surgió su nombre.

En el episodio, Andrade contó que Bagual llegó a su vida hace 5 años, cuando estaba construyendo su casa, y que lo acompañó en todo el proceso. “Llegó a cambiarme la vida un poco”, comentó.

Con respecto a la elección del nombre, confesó que lo eligió hace muchos años cuando estaba en un programa y viajaba por Tierra del Fuego.

Según su relato, se adentró en la naturaleza hasta que encontró un camino “baguales”. “Le dicen así a los caballos, a las vacas, perros, que se hacen salvajes”, agregó.

En ese momento, prometió que cuando tuviera un perro lo llamaría Bagual.

Otras de las revelaciones fue la particular frase que debe utilizar para llamar la atención de su mascota. Y no, no es su nombre.

De acuerdo a lo que contó, Bagual es un perrito más bien flojo, pero “si digo ‘mmm, qué rico’ o si abro el refri, aparece”.

Para saber cómo fue el momento en que se conocieron, cuál fue su primera aventura juntos, sus mejores anécdotas y sus trucos, revisa el capítulo completo a continuación.

Mira el capítulo completo aquí: