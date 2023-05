¡Y la que soporte! Pastel de choclo fue elegido como el “mejor guiso del mundo” con puntuación casi perfecta

Con una excepcional puntuación de 4,7 puntos de 5,0, el pastel de choclo fue distinguido como el “mejor guiso del mundo” por la conocida y prestigiosa revista de comida, Taste Atlas.

En el incisivo ranking dado a conocer esta mañana, el plato chileno destacó en el primer lugar compitiendo con otras 49 preparaciones culinarias de todas las latitudes y longitudes del mundo.

Así, Chile se quedó con dos posiciones en el listado, puesto que el pastel de jaiba también apareció en el número 12, siendo pioneros en este tipo de pasteles, pues solo cuatro países de Latinoamérica aparecen en el top 30.

En esa línea, en cuanto al continente, en el segundo lugar aparece el guiso llamado escondidinho correspondiente a Brasil, mientras que Puerto Rico y México se posicionan con los puestos 9 y 17 con el Pastelón y Pastel Azteca, respectivamente.

“El suave y cremoso pastel de choclo es un pastel tipo guiso que también es popular en Perú, Argentina y Bolivia. Se compone de carne molida de res, pollo, aceitunas negras, cebolla, huevos duros y una masa de harina de maíz llamada choclo”, fue la reseña con la que la publicación presentó al pastel ganador.

La elección, precisa la revista, fue elaborada con opiniones de expertos en cocina y de comensales de todo el mundo, considerando 1.895 respuestas en total. A su vez, no se trata de la primera vez que nuestro país es mencionado por los expertos, puesto que el chancho en piedra y el barros luco ya habían aparecido en rankings anteriores.

